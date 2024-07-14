手指吃蘿蔔乾痛5年 「槌狀指」肌腱縫合術救援

▲打籃球時的激烈碰撞，容易發生槌狀指；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／王韋智

▲槌狀指治療前後。（照片提供／王韋智）

37歲的鄭先生5年前在籃球場上的一次衝撞，手指意外受傷，原以為只是一般的「吃蘿蔔乾」手指挫傷，消腫後就會好，但配戴副木一段時間，手指依然疼痛無法伸直。5年來，嘗試過復健、電療、震波等保守療法，皆未見改善，小指末節仍無法伸直，呈現彎曲狀態。經過醫病溝通，進行槌狀指肌腱縫合手術，日前已經幾乎可以伸直。

▲王韋智醫師表示，造成槌狀指的原因多樣，受傷後的症狀包括：手指末節無法伸直、疼痛腫脹，甚至關節僵硬。（照片提供／王韋智）

鄭先生表示，5年來看診過的醫師都告訴他：「手指只能那樣，必須要和畸形手指和平共處…」雖然受傷的手指不太影響生活起居，但心裡難免會有疙瘩。這次手術不只解救了他的手指，連可能存放一輩子的心理遺憾都解除了。

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槌狀指是1種常見於體育活動中的手指傷害，由於伸指肌腱斷裂或撕脫性骨折，導致受傷後的手指遠端指節無法正常伸直。肌腱是連接肌肉與骨頭的強韌組織，伸指肌腱則負責手指的伸展動作，當此肌腱在末端受到重擊或快速拉伸後斷裂，手指就會失去正常伸直的能力，形成典型的槌狀指外觀。

戴副木保守治療未改善 可考慮開刀

造成槌狀指的原因多樣，尤其容易發生在運動員身上，例如籃球員之間的激烈碰撞，或是棒球選手滑壘，手指撞擊壘包時造成傷害。至於一般民眾日常生活中，因意外摔倒或手指被夾到，也是導致槌狀指的常見因素。受傷後的症狀包括：手指末節無法伸直、疼痛腫脹，甚至關節僵硬。

對於大部分的槌狀指，保守治療通常是首選，使用專業輔具副木固定約6-8週，以促進肌腱的自然癒合。而對於較為嚴重的槌狀指，尤其是伴隨撕脫性骨折導致遠端指節關節脫位的情況，則通常需要進行手術治療。鄭先生因為屬於陳舊型槌狀指已長達5年，肌腱癒合能力不佳，最後透過手術才可以恢復伸直。

因此，若不幸受傷，透過即時專業的治療，大多數患者都能有效恢復手指功能。預防槌狀指，在日常生活和運動中，可採取適當的保護措施，有需要時，就配戴手套和護具，能將受傷風險降至最低。

（作者為中醫大新竹附醫骨科醫師）

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