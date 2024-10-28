限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
阿嬤眩暈頻跌倒 腦瘤小症狀大警訊
文／吳宗憲
82歲吳阿嬤由女兒推輪椅進入診間，主訴1年前被診斷右側腦膜瘤，當時醫師建議手術切除，家屬都同意開刀，但阿嬤卻因為擔心後遺症而拒絕。就在回家後3個月，走路變得搖晃不穩，行動逐漸緩慢，女兒表示，前一陣子媽媽坐在椅子上，疑似重心不穩，整個人往左側方向跌倒，當場撞到頭部，但因為沒有腫脹及外傷，所以並無就醫。沒想到2天後卻發現，媽媽不僅出現失智狀況且跌倒頻繁，於是趕緊帶到醫院做進一步治療。
非典型腦膜瘤導致腦室變形
吳阿嬤經由腦部電腦斷層（圖1）及腦部核磁共振檢查（圖2），發現右側腦腫瘤仍然存在，且這顆5.5公分腫瘤，造成腦周圍水腫合併中線偏移，使得雙側腦室變形，若不做手術切除，後續恐引發腦壓升高，導致生命危險。經由與家屬及病人解說病況與腫瘤影響，並詳述手術過程與方式後，病人終於願意接受手術，病理報告確認後證實為非典型腦膜瘤。腫瘤切除術後追蹤，腦部核磁共振顯示無任何殘餘腫瘤（圖3），讓阿嬤相當開心。
請繼續往下閱讀...
腦膜瘤起源於蜘蛛膜顆粒細胞的原發性腫瘤，在臨床上通常為良性，雖然9成屬於良性腫瘤，但仍有1成為非典型或惡性腦膜瘤。由於生長速度緩慢，可能存在5-10年，所以被發現時，通常已經長得很大，因為對腦部產生的周邊壓迫較小，且初期沒有明顯症狀，病人都是在出現肢體無力、眩暈、走路不穩等異狀時才就醫。
手術切除為首選治療方式
腦瘤不論良性或惡性，都需要接受治療。目前手術切除是腦膜瘤的首選治療方式，完全切除不僅可降低復發率，而切除範圍通常是決定病人預後的重要因素。非典型或惡性腦膜瘤的復發率相當高，故通常會建議病人在術後接受輔助放射治療，以減低復發風險，也可延長病人生存期。
（作者為大林慈濟醫院神經外科主任）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應