宏其婦幼接生逾7.5萬嬰兒 寶寶回娘家喜慶31週年！

宏其婦幼醫院31週年慶，辦理有趣的寶寶爬行比賽。（宏其婦幼醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市宏其婦幼醫院今（27）日在中壢區花田盛事築夢莊園舉辦31週年院慶活動，邀請在宏其出生的寶寶回娘家，安排寶寶爬行、造型比賽、雙親教室暨準爸比育兒神隊友活動、孕媽咪闖關園遊會、寶寶趣味抓周等，現場加油聲、笑聲不斷，院長張紅淇表示，創院至今，已接生逾7.4萬多名產婦，迎接超過7萬5000多新生兒降臨，其中，今年雙十寶寶接生14人更是全桃園第一多。

包括市府衛生局長賈蔚、婦幼局長杜慈容、市議員謝美英、黃崇真、魏筠、王珮毓等人到場參加活動。賈蔚、杜慈容表示，桃園市近3年（2021-2023年）出生數總計5萬6325人，平均1年約有1萬8775名新生兒，位居六都第一，也是六都唯一人口自然增加正成長的城市。

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市府為讓更多準爸媽們有更好生育環境，開辦好孕專車、強化一生好運卡功能，並將NIPT（非侵入性胎兒染色體檢測）納入產檢補助項目、擴大孕產婦心理健康促進服務對象，也將新生兒納入脊髓性肌肉萎縮症篩檢服務對象，本月1日起，提高凍卵營養金加碼補助至2萬元、增加臨托地點服務等。

宏其婦幼醫院31週年慶，辦理各項園遊攤位讓小朋友玩樂。（宏其婦幼醫院提供）

宏其婦幼醫院在中壢區開業31週年，1993年6月由在林口長庚醫院服務多年，以婦癌手術聞名的婦科醫師張紅淇，從在中壢區成立一家小診所開始，逐步擴大成長，接生的寶寶長大成人，如今甚至已有父子檔、母女檔的宏其寶寶。

張紅淇說，每年接生新生兒多，為讓孕婦不同感受，3年前引進AI輔助智慧產房系統，打造全方位婦科微創手術中心，設立無創海扶刀手術中心，裝設最新代的達文西機器手臂設備，院方更啟動宏其2.0版，軟硬體設備升級，成立高階超音波檢查中心、國際生殖不孕症治療中心，設立VIP門診及產科個案管理、婦科腫瘤衛教諮詢，一般門診走動式服務，切入病人為中心服務重點，讓婦幼患者得到最佳醫療照顧。

桃巿議員謝美英（左2）、黃崇真（左5）、魏筠（左6）、王珮毓（左4）等人出席宏其婦幼醫院31週年慶活動。（宏其婦幼醫院提供）

桃市府衛生局長賈蔚（右2）、婦幼局長杜慈容（左2）出席宏其婦幼醫院31週年慶活動。（宏其婦幼醫院提供）

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