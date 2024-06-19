健康網》手腕關節長出一顆球？ 小心是腱鞘囊腫在作怪

醫師指出，腱鞘囊腫屬於良性軟組織腫瘤，外觀大多呈現圓形凸起狀，內含液態膠狀物質，因此摸起來軟軟的、或有點彈性；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「手腕先是卡卡不舒服，現在還長出腫塊，原本都不會痛，結果最近開始會麻麻痛痛！」對此，台中光田醫院骨科醫師嚴可倫在臉書粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文表示，一般在骨科中的手腕突起物，其實大多都是腱鞘囊腫，最常出現在手腕關節處或手指上，經過適當治療都可以痊癒。

他表示，腱鞘囊腫屬於良性軟組織腫瘤，外觀大多呈現圓形凸起狀，內含液態膠狀物質，因此摸起來軟軟的、或有點彈性，而腱鞘囊腫的成因多半為關節過度使用導致，造成發炎、膠質堆積，進而形成如水球般的凸起，像是球類運動員、家庭主婦、廚師、搬運工等，都是腱鞘囊腫的好發族群。

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腱鞘囊腫有哪些症狀呢？他表示，在骨科門診中可以發現，其實大多的腱鞘囊腫都不會有疼痛的症狀，一般都是發現有異常隆起才來檢查；不過仍有部分患者因囊腫長得比較大，造成手腕關節受到壓迫，因此產生麻、痛、無力等症狀。

一定要移除嗎？他指出，由於腱鞘囊腫是良性腫瘤，不會影響到身體健康，只要好好休息、減少手部反覆性動作，囊腫就會自動慢慢消退；另外也可以透過熱、按摩敷來改善緊繃不適。所以，如果沒有明顯疼痛或活動受限的問題，是可以不用特別開刀移除的，定時觀察其狀況即可。

腱鞘囊腫的治療方式，他指出，倘若腱鞘囊腫較大，有壓痛感或影響關節功能，則可以考慮針頭穿刺抽吸或是手術切除。穿刺抽吸原則上只能將裡面的液體抽出，未來仍有不小的復發可能；手術切除則是將整個囊腫及滑膜切除，以減少復發機會。

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