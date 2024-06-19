骨鬆婦T值-3.0 未跌倒腰椎就塌陷

▲骨鬆高風險者，可定期以雙能量X光骨質密度檢查儀追蹤骨質密度，預防骨鬆快速惡化。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

高雄1名74歲婦人因腰痛就醫，原本檢查正常，但2週後突然轉為劇痛，進一步檢查發現腰椎第1節壓迫性骨折，因婦人未曾發生跌倒或撞擊，經診斷是骨質疏鬆導致骨質脆弱成「脆糖人」，引發脊椎椎體突然塌陷骨折。

高雄活力得中山脊椎外科醫院放射科組長侯辰芳指出，婦人沒有跌倒、撞擊或車禍等情形，但腰部卻嚴重疼痛，經X光檢查發現腰椎第1節壓迫性骨折，進一步做骨質密度檢查，發現她的T值為-3.0，一般T值為-2.5以下即屬骨質疏鬆。

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侯辰芳表示，骨質疏鬆通常沒有任何症狀下悄悄來襲，患者的骨質會變得很脆弱，就像「脆糖人」，猶如捲心酥一樣，輕碰就容易脆化，即使沒有跌倒或受撞擊，也會輕易引起骨折，甚至讓脊椎椎體突然塌陷骨折。

不明腰痠背痛 速就醫防惡化

婦人在接受「微創經皮椎體成形術」後，腰痛已經改善。侯辰芳說，為方便患者後續追蹤骨質密度，醫院引進雙能量X光骨質密度檢查儀，具非侵入性、輻射劑量低、準確性高和不需麻醉等特性，檢查過程快速只需約6分鐘，可降低患者的不適感；建議除了停經婦女及大於50歲的民眾接受檢查之外，曾經骨折及有抽菸、喝酒習慣者，都應定期檢測，除了監測骨質密度，同時判斷骨質疏鬆治療效果。

侯辰芳提醒骨鬆患者，日常生活上要特別注意預防跌倒、撞擊或車禍等，避免成為骨折高風險族群，若符合健保給付條件者，可服用預防骨鬆惡化藥物或鈣片保養，若已有不明腰痠背痛，應儘快就醫檢查，以免病情惡化。

▲婦人因腰痛就醫，原本未有骨折的腰椎第1節（左），約2週後出現壓迫性骨折（右），經骨密檢查，確定為骨鬆導致骨質脆化。（活力得醫院提供）

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