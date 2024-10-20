健康網》46歲女減肥補蛋白質狂吃紅肉 腎功能拉警報

醫師指出，吃蛋白質很重要，但要選對來源，像是豆腐這類植物性蛋白質就不錯；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕46歲女子減重期間，為了攝取足夠蛋白質，狂吃紅肉，特別是牛排，結果不僅體重沒降，還出現膽固醇、三酸甘油脂、尿酸過高；經醫師建議將紅肉換成豆腐等植物性蛋白，花費近2個月的時間，患者成功減下6公斤，腎功能和高尿酸的問題皆改善，同時膽固醇、三酸甘油脂也成功降回正常值。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享指出，紅肉吃太多，真的會讓腎臟出問題，甚至腎衰竭。很多人為了吃夠蛋白質，狂吃牛排、豬排，這樣真的會出事，若出現高膽固醇和高三酸甘油脂，都會增加心血管疾病的風險。

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愛吃紅肉傷腎風險恐增40%

他指出，2016年《美國腎臟學會期刊》（Journal of the American Society of Nephrology）的一項研究「紅肉攝取與末期腎病風險」（Red Meat Intake and Risk of ESRD），追蹤了超過60000名參與者，發現吃紅肉多的人，腎功能惡化的風險比少吃紅肉的人高出40%。

蕭捷健說，在建議患者把紅肉換成豆腐等植物性蛋白後，雖然體重從87.2公斤變成81.7公斤，減肥效果不算很明顯，但整體的心血管風險和腎功能有大幅改善。因此他強調，吃蛋白質很重要，但要選對來源，別讓紅肉傷了腎臟健康。

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