健康網》46歲女減肥補蛋白質狂吃紅肉 腎功能拉警報

醫師指出,吃蛋白質很重要,但要選對來源,像是豆腐這類植物性蛋白質就不錯;圖為示意圖。(圖取自freepik)

沈莉馨/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕46歲女子減重期間,為了攝取足夠蛋白質,狂吃紅肉,特別是牛排,結果不僅體重沒降,還出現膽固醇、三酸甘油脂、尿酸過高;經醫師建議將紅肉換成豆腐等植物性蛋白,花費近2個月的時間,患者成功減下6公斤,腎功能和高尿酸的問題皆改善,同時膽固醇、三酸甘油脂也成功降回正常值。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享指出,紅肉吃太多,真的會讓腎臟出問題,甚至腎衰竭。很多人為了吃夠蛋白質,狂吃牛排、豬排,這樣真的會出事,若出現高膽固醇和高三酸甘油脂,都會增加心血管疾病的風險。

愛吃紅肉傷腎風險恐增40%

他指出,2016年《美國腎臟學會期刊》(Journal of the American Society of Nephrology)的一項研究「紅肉攝取與末期腎病風險」(Red Meat Intake and Risk of ESRD),追蹤了超過60000名參與者,發現吃紅肉多的人,腎功能惡化的風險比少吃紅肉的人高出40%。

蕭捷健說,在建議患者把紅肉換成豆腐等植物性蛋白後,雖然體重從87.2公斤變成81.7公斤,減肥效果不算很明顯,但整體的心血管風險和腎功能有大幅改善。因此他強調,吃蛋白質很重要,但要選對來源,別讓紅肉傷了腎臟健康。

