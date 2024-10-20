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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別被正常血糖值騙了！ 醫：小心胰島素阻抗害心梗

2024/10/20 18:45

醫師說明，身體發生胰島素阻抗時，會對胰島素反應逐漸減弱，分泌更多胰島素穩糖，長期下來，易損害心血管健康；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

醫師說明，身體發生胰島素阻抗時，會對胰島素反應逐漸減弱，分泌更多胰島素穩糖，長期下來，易損害心血管健康；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期高血糖，易傷心！初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍說明，許多遺事發生，有一定的比例，是忽視代謝問題，也許初期血糖指數顯示正常，但別被騙了！這只是胰島素在發揮作用，維持血糖平衡，若放著不管，身體就需要分泌更多胰島素穩糖，造成胰島素阻抗，使血糖、尿酸、三酸甘油酯跟著上升，讓心血管發炎，甚至引發心肌梗塞。

陳威龍在臉書專頁「初日診所」與Youtube說明，胰島素的作用是幫助細胞吸收血糖，維持血糖的平衡。但當胰島素阻抗發生時，身體對胰島素的反應逐漸減弱，需要分泌更多的胰島素來保持血糖穩定。長期下來導致胰島素和血糖同時升高，進而損害心血管健康，且持續的胰島素阻抗，也會加劇身體的發炎反應，增加罹患心肌梗塞風險。

陳威龍進一步解釋，心肌梗塞就如同心臟肌肉壞死，若壞死面積很大，會影響心臟收縮功能，導致無法有效將血液打出去，將導致全身器官血液不夠，引發其他併發症。心肌梗塞發作時甚至會引發致命性的心律不整，若沒有及早電擊急救，極可能失去生命。

陳威龍表示，代謝症候群是由多個健康問題組成的組合，包括高血壓、高血糖、血脂異常和腹部肥胖，這些狀況通常與胰島素阻抗有關，因此代謝症候群也稱作胰島素阻抗症候群，胰島素阻抗是代謝症候群的核心問題！

醫師提醒，腰部肥胖、血壓太高，皆為罹患代謝症候群指標之一；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，腰部肥胖、血壓太高，皆為罹患代謝症候群指標之一；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

健檢指數5中3 即患代謝症候群

陳威龍指出，健檢注意5指標，包括：血壓偏高、空腹血糖值偏高、空腹三酸甘油脂偏高、腰圍肥胖、高密度脂蛋白膽固醇偏低者，若是符合3項以上者，即可判定為代謝症候群。若不及時治療代謝症候群，罹患糖尿病風險增6倍、高血壓機率增加4倍、高血脂風險增3倍、罹患心臟病增2倍、腦中風機率增加2倍。

血壓偏高：收縮壓≧130mmHg或是舒張壓≧85mmHg。

空腹血糖值偏高：空腹血糖值≧100mg/dL。

空腹三酸甘油脂偏高：≧150mg/dL。

腹部肥胖：男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分。

高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性＜40mg/dL、女性＜50mg/dL。

醫師表示，長期久坐，缺乏運動，活動量嚴重不足者，不利於健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，長期久坐，缺乏運動，活動量嚴重不足者，不利於健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

久坐、飲食低纖 恐害代謝症候群上門

代謝症候群是可以逆轉的！陳威龍提醒，血糖值偏高就要提高警覺，千萬別忽視身體的微小信號，不良生活型態、遺傳、壓力等皆可能提高罹患機率，建議改變以下習慣，遠離疾病。

不良生活型態（約占50％）：平時愛吃低纖、高糖高油，或是飲酒過量者；過重肥胖，腹部肥胖、內臟脂肪過度堆積；長期久坐，缺乏運動，活動量嚴重不足者。

遺傳因素（約占20％）：家族遺傳高血壓、糖尿病、高血脂症者，罹患代謝症候群風險比一般人高。

壓力與其他因素（約占30％）：壓力大會造成內分泌失調，導致血糖上升，出現胰島素阻抗問題，長期下來易造成代謝症候群。

陳威龍提醒，代謝症候群不只會引發心肌梗塞，甚至會引發所有心血管疾病，早期發現、逆轉，遠離這些疾病。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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