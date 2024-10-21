男性接種HPV疫苗 可預防菜花、多種癌症

▲男性接種HPV疫苗可預防菜花，以及陰莖癌、肛門癌、口腔癌及喉癌等惡性腫瘤；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／劉耀隆）

文／劉耀隆

日前1名20歲出頭的少年進入診間，一臉狐疑又害羞地問我：「醫師，我的朋友最近都在打子宮頸癌疫苗，叫我也要趕快施打，但我又沒有子宮頸，為什麼要打子宮頸癌疫苗？」

首先，子宮頸癌疫苗這個名稱並不完全正確，正確的講法應該是「人類乳突病毒疫苗」（簡稱HPV疫苗）。因為女性的子宮頸癌與人類乳突病毒（HPV）感染高度相關，因此施打HPV疫苗可以大幅降低女性罹患子宮頸癌的風險，久而久之，人們就將HPV疫苗俗稱為子宮頸癌疫苗。

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隨著對HPV認識的增加，越來越多的人開始重視對於此病毒的預防。研究發現，不僅是女性的子宮頸癌，男性也同樣面臨HPV感染的風險，HPV感染被證實與罹患包括陰莖癌、肛門癌、口腔癌及喉癌等惡性腫瘤相關。因此，男性接種HPV疫苗顯得尤為重要，臨床上已有許多研究證實，男性施打HPV疫苗可預防這些癌症。

對男性來說，接種HPV疫苗不僅能預防上述多種癌症，還能有效降低菜花（尖銳濕疣）的風險。菜花是由某些型別的HPV引起的性傳播感染，通常表現為生殖器部位的皮膚增生，雖然不會直接危及生命，但會影響生活品質，甚至造成心理困擾，也會將菜花傳染給另一半。因此，男性接種HPV疫苗不僅可以保護自己，還能減少將病毒傳播給伴侶的風險。

9至14歲為接種黃金期

其次，接種疫苗的時機也非常關鍵，建議在青少年階段接種，通常9至14歲之間為接種黃金期。但即使已經成年，依然建議接種，因為疫苗對預防HPV感染發生的相關病症仍然有效。

（作者為台中耀隆診所院長）

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