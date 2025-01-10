保守農婦罹患乳癌 不敢掀衣篩檢延誤病情

李綜合醫院外科主任醫師邱昱瑞提醒，女性患者要定期做乳房攝影檢查。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市海線偏鄉一名60多歲農婦個性保守，胸部摸到硬塊也不以為意，還以為發炎，連自己的枕邊人也不知道，後來傷口潰爛，住在外地的女兒返家後，帶媽媽去醫院檢查才驚覺罹患乳癌，醫師提醒，乳癌是國內女性發生率排名第一名，胸部會痛、有硬塊，一定要就醫檢查，早期發現治癒率達9成，千萬不要拖延。

李綜合醫院外科主任醫師邱昱瑞表示，乳癌近年來有年輕化的趨勢，尤其年輕女性如果使用到品質不好的身體乳液或香水，外在環境造成的荷爾蒙，會間接影響身體，恐會誘發癌症發生。國健署為了守護國人健康，今年起放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，擴大至40歲以上未滿75歲婦女族群，每兩年可公費篩檢一次，醫師提醒符合資格的民眾，能多加善用。

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邱昱瑞說，偏鄉地區的長輩常因要掀開衣服檢查，因害羞會比較排斥。這名60多歲的婦人，自己發現胸部有硬塊，誤以為只是發炎，自行買藥膏擦拭，覺得這樣就會好轉，沒想到，病情惡化還有傷口潰爛，婦人還一度擦體香劑想要掩蓋氣味，最後被女兒發現，帶到醫院檢查，才發現是惡性腫瘤，切除一側乳房，再進行治療。

邱昱瑞提醒，女性在洗澡的時候自我檢查，以12點鐘的方向，順時鐘或逆時鐘檢查，範圍包括腋下，如果有摸到硬塊、會痛，通常硬塊可能已經有1公分以上，如果乳房腫脹跟經期無關，還持續性的疼痛，就要馬上到醫院檢查，千萬不要害羞，也不要自行吃保健食品或買藥膏擦，避免延誤就醫造成惡化。提醒民眾在飲食上也要特別注意，尤其曾經罹患乳癌的患者，盡量避免吃油炸高油脂、高糖或是臘肉等經過加工處理的食物，選擇清淡、水煮的飲食，才不會造成身體有更大的負擔。

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