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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》男性也可能患乳癌！ 6危險族群、6症狀一次看

2024/10/29 11:10

醫師表示，男性乳癌的發生率相對較低，約佔所有乳癌病例1%，發生率隨年齡增長上升；圖為情境照。（圖取自photo AC）

醫師表示，男性乳癌的發生率相對較低，約佔所有乳癌病例1%，發生率隨年齡增長上升；圖為情境照。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌不是女生專利，男性也可能罹患！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，男性罹患機率約佔所有乳癌病例1%，但仍要注意。尤其基因突變、家族病史、年齡、雌性荷爾蒙太多、患克萊恩費爾特氏症候群及酗酒和肥胖屬乳癌高危險族群，若發現乳房出現腫塊、乳頭異常變化、分泌物、皮膚變化、腋下淋巴結腫大，或不明原因疼痛時，應盡早就醫治療，以免影響預後。

男性乳癌率低 發生率隨年齡增長上升

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，男性乳癌的發生率相對較低，約佔所有乳癌病例1%。據研究統計，每10萬名男性中約有1人可能會罹患乳癌，且發生率隨年齡增長而增加，特別是在60歲以上的男性中較為常見。由於男性乳癌為罕見疾病，診斷通常比女性乳癌更晚，進而影響治療成效。

哪些男人易罹患男性乳癌？黃軒指出，男性乳癌很少見，發病高峰年齡為71歲，相較於BRCA1突變，BRCA2突變更常見，且20%的病例幾乎有家族史。以下為6大高風險因素：

基因突變：擁有BRCA1或BRCA2基因突變的男性罹患乳癌的風險顯著提高，特別是BRCA2基因突變，與男性乳癌的發生密切相關。

醫師表示，家族中有乳癌或卵巢癌病史，尤其是母系親屬，男性罹患乳癌風險增加；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，家族中有乳癌或卵巢癌病史，尤其是母系親屬，男性罹患乳癌風險增加；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

家族病史：如果家族中有乳癌或卵巢癌病史，尤其是母系親屬，男性罹患乳癌的風險會增加。

年齡因素：隨著年齡增長，乳癌風險逐漸增加，尤其男性乳癌多數在60歲以上診斷。

雌性荷爾蒙太多：可能由於過胖、肝病（如肝硬化）或藥物，增加體內雌性荷爾蒙濃度，進而提高罹患乳癌的風險。

克萊恩費爾特氏症候群（Klinefelter Syndrome）：1種先天性遺傳疾病，男性患者擁有多餘的X染色體（XXY），因此體內雌性荷爾蒙濃度較高，導致乳癌風險增加。

酗酒和肥胖：過量飲酒和肥胖，會干擾雌性荷爾蒙，可能提高乳癌發病率。

醫師提醒，肥胖會干擾雌性荷爾蒙，可能提高乳癌發病率；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，肥胖會干擾雌性荷爾蒙，可能提高乳癌發病率；圖為情境照。（圖取自freepik）

早篩早治 出現症狀速就醫

黃軒提醒，高風險族群應提高乳癌的認知，及早進行篩查，同時，若出現以下症狀，建議男性盡快就醫檢查，醫師可能會安排乳房影像檢查（如乳房X光或超聲波）、切片檢查，以進行確診，早期發現男性乳癌，有助於提高治療效果。

乳房腫塊：男性乳癌最常見症狀是乳房出現無痛、硬實的腫塊，通常位於「乳頭下方」，且不會隨著時間自行消退。

乳頭異常變化：乳頭出現凹陷、變形或朝內縮，伴隨疼痛，可能是乳癌警訊。

乳頭分泌物：若乳頭出現血性或非血性分泌物，尤其是持續性分泌的情況，是男性乳癌的警告信號。

皮膚變化：乳房皮膚出現紅腫、變厚、凹凸不平，或有橘皮樣外觀，可能暗示乳癌的發展。

腋下淋巴結腫大：腫瘤擴散到腋下淋巴結時，可能導致淋巴結腫大或腫痛。

不明原因的乳房疼痛：儘管乳癌通常無痛，但若有持續的乳房疼痛，也應引起重視。

醫師提及，儘管乳癌通常無痛，但若有持續的乳房疼痛，也應注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提及，儘管乳癌通常無痛，但若有持續的乳房疼痛，也應注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

男性乳癌易延遲就診 影響預後

黃軒提及，男性乳癌治療效果主要取決於診斷階段、癌症類型及治療方法。由於男性乳癌相對罕見，且多在晚期才確診，治療效果可能較女性乳癌稍差。然而，早期診斷的男性乳癌通常具有良好的治療效果。以下是影響男性乳癌治療效果的因素與療效：

早期診斷，預後較好：早期發現男性乳癌，治療成功率較高，5年生存率也相對較高，可達80-90%。

標準治療方法：多數依照女性乳癌的治療模式，包括手術（乳房切除術）、化學療法、放射治療和內分泌療法。

晚期癌症的預後較差：若癌細胞已擴散到淋巴結或遠端器官，則預後不佳，5年生存率大幅降低。

個體差異和併發症的影響：患者年齡、身體狀況、其他併發症（如心血管疾病或糖尿病）等因素，影響治療反應和效果。

心理支持與生活品質：乳癌治療過程對患者心理健康影響很大，男性患者在社會中往往面臨特殊的心理壓力，可能影響治療效果和生活品質，心理支持與輔導能幫助應對治療，提高生活品質和治療依從性。

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