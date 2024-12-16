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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

嘉縣水上鄉長患乳癌 補助35至39歲婦女乳房超音波檢查

2024/12/16 16:16

林緗亭走過化療落髮的過程。（取自林緗亭臉書）

林緗亭走過化療落髮的過程。（取自林緗亭臉書）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕乳癌長年為女性癌症首位，衛福部國民健康署公布明年起公費乳癌篩檢措施將擴大，年齡擴大至40歲以上未滿75歲婦女；42歲的嘉義縣水上鄉長林緗亭年初確診乳癌，她走過化療落髮過程，積極抗癌，為彌補政策不足，降低乳癌對年輕族群威脅，推出「35歲至39歲婦女乳房超音波檢查補助」政策，案經公所提出自治條例及預算，由水上鄉代表會審議通過，明年起實施，預計每年約680名水上鄉女性可受惠。

林緗亭今年確診乳癌，歷經化療掉髮等過程，仍保持樂觀，熱心與癌友分享抗癌心得，她認為健康篩檢是保護婦女的第一道防線，因而將抗癌經歷化為政策，提案補助35至39歲女性進行乳房超音波檢查。

水上鄉長林緗亭今年罹患乳癌，她走過化療過程，並提出嘉惠年輕婦女的補助乳篩政策。（取自林緗亭臉書）

水上鄉長林緗亭今年罹患乳癌，她走過化療過程，並提出嘉惠年輕婦女的補助乳篩政策。（取自林緗亭臉書）

林緗亭說，抗癌過程是一大挑戰，必須身心靈素質良好，才能平安渡過罹癌過程，盼透過降低年齡免費乳篩政策，讓有意願生育的女性可提前檢查，早期發現乳癌徵兆，進而降低死亡風險及避免懷孕期間又面臨罹癌折磨，讓治療與生育陷入絕境。

水上鄉公所提出的補助政策，設籍水上鄉滿6個月、年滿35至39歲的女性，於乳房超音波檢查完成後3個月內可申請補助，每2年1次，最高補助檢查費用1250元。詳情可洽水上鄉公所05-2682406轉社會課或上水上鄉公所網站查詢。

水上鄉公所降低女性免費乳房篩檢年齡。（水上鄉公所提供）

水上鄉公所降低女性免費乳房篩檢年齡。（水上鄉公所提供）

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