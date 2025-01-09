限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》6種痘痘解析一次看！ 醫：「它」按壓劇痛
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕光滑皮膚冒出紅色痘痘、黑白粉刺好惱人！翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享6種常見的痘痘類型，白、黑頭粉刺、丘疹型、膿皰型、結節型、囊腫型。其中，囊腫型痘痘內含血液與濃液，按壓時會劇烈疼痛，建議尋求專業醫師協助處理。
6種常見痘痘 「它」體積最大
●白頭粉刺（閉鎖性）：因皮脂與角質堵塞，而形成白色小凸起。清潔方面，避免過度搓揉，選擇溫和且能溶解角質的潔顏產品。
請繼續往下閱讀...
●黑頭粉刺（開放性）：因毛孔內脂氧化變黑，而形成的黑色小點。清潔方面，定期使用深層清潔產品，如泥膜，幫助清除黑頭。
●丘疹型痘痘：摸起來有觸痛感，外觀呈現紅色小丘疹。清潔方面，避免刺激，使用溫和成分的潔顏產品。
●膿皰型痘痘：白色膿頭紅色丘疹，觸感偏硬。清潔方面，適當排空膿瘡、促進角質代謝，但要小心避免留疤。
●結節型痘痘：硬硬結節，伴隨劇烈疼痛或腫脹。建議尋求專業醫師協助處理。
●囊腫型痘痘：體積最大，內含血液與濃液，按壓時劇痛。務必尋求專業醫師協助，精準處理。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應