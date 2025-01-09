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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》6種痘痘解析一次看！ 醫：「它」按壓劇痛

2025/01/09 21:47

中醫師分享6種常見痘痘類型，如白頭與黑頭粉刺、丘疹型痘痘、膿皰型痘痘、結節型痘痘、囊腫型痘痘；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師分享6種常見痘痘類型，如白頭與黑頭粉刺、丘疹型痘痘、膿皰型痘痘、結節型痘痘、囊腫型痘痘；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕光滑皮膚冒出紅色痘痘、黑白粉刺好惱人！翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享6種常見的痘痘類型，白、黑頭粉刺、丘疹型、膿皰型、結節型、囊腫型。其中，囊腫型痘痘內含血液與濃液，按壓時會劇烈疼痛，建議尋求專業醫師協助處理。

6種常見痘痘 「它」體積最大

●白頭粉刺（閉鎖性）：因皮脂與角質堵塞，而形成白色小凸起。清潔方面，避免過度搓揉，選擇溫和且能溶解角質的潔顏產品。

●黑頭粉刺（開放性）：因毛孔內脂氧化變黑，而形成的黑色小點。清潔方面，定期使用深層清潔產品，如泥膜，幫助清除黑頭。

●丘疹型痘痘：摸起來有觸痛感，外觀呈現紅色小丘疹。清潔方面，避免刺激，使用溫和成分的潔顏產品。

●膿皰型痘痘：白色膿頭紅色丘疹，觸感偏硬。清潔方面，適當排空膿瘡、促進角質代謝，但要小心避免留疤。

●結節型痘痘：硬硬結節，伴隨劇烈疼痛或腫脹。建議尋求專業醫師協助處理。

●囊腫型痘痘：體積最大，內含血液與濃液，按壓時劇痛。務必尋求專業醫師協助，精準處理。

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