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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》起床喝杯溫水排毒！ 醫對肌膚的4大好處

2024/12/18 06:32

吳易儒表示，溫水能促進身體的新陳代謝，幫助肝臟更高效地排毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒表示，溫水能促進身體的新陳代謝，幫助肝臟更高效地排毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷早上來杯溫水，除了舒服也能變漂亮！新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」上發文指出，起床來杯溫水對肌膚的4大好處：幫助排毒、提升膚色、調整腸胃去痘、增強膠原蛋白吸收力。

幫助排毒 告別暗沉肌

吳易儒表示，溫水能促進身體的新陳代謝，幫助肝臟更高效地排毒。一旦身體內環境更乾淨，肌膚自然更透亮、暗沉也會減少。

提升膚色 改善乾燥

睡了一整晚，身體處於輕微缺水狀態。一杯溫水能快速補充水分，促進血液循環，讓肌膚更有光澤，乾燥也不容易找上你。

調整腸胃 減少痘痘

吳易儒指出，腸胃健康與肌膚狀態息息相關。早上喝溫水可以溫和喚醒腸胃，幫助消化系統運作更順暢，減少因便秘引起的痘痘或膚況不佳問題。

增強膠原蛋白吸收

溫水有助於刺激體內循環，幫助皮膚更好地吸收膠原蛋白和營養，長期下來肌膚更彈潤有光澤！。

吳易儒說，每天早上喝一杯溫水，是最簡單也最有效的變美習慣之一；溫水的溫度最好控制在40-50°C，不要太燙，每天早起喝一杯溫水，為肌膚健康和美麗開啟新的一天，現在就試試吧！

吳易儒說，溫水有助於刺激體內循環，幫助皮膚更好地吸收膠原蛋白和營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒說，溫水有助於刺激體內循環，幫助皮膚更好地吸收膠原蛋白和營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

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