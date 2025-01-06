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健康網》喝熱飲抗寒！ 農改場教做「薏仁漿」美味又營養

2025/01/06 09:32

自製薏仁漿不但可以保留紅薏仁營養、控制甜度、確保衛生安全，亦可享受天然無添加的純粹美味。（圖取自農業部臺中區農業改良場臉書）

自製薏仁漿不但可以保留紅薏仁營養、控制甜度、確保衛生安全，亦可享受天然無添加的純粹美味。（圖取自農業部臺中區農業改良場臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷冷的天，就來杯熱呼的薏仁漿吧！自己動手做，營養又好喝。農業部臺中區農業改良場在臉書專頁發文分享薏仁漿作法，自製薏仁漿不但可以保留紅薏仁營養、控制甜度、確保衛生安全，亦可享受天然無添加的純粹美味。

台中農改場指出，台灣本地種植的薏仁不僅新鮮度高、營養價值完整，更含有豐富蛋白質、膳食纖維、維生素和多種植化素。另外，薏仁漿是營養豐富的傳統飲品，讓我們一起動手學做這道健康美味的飲品吧！

薏仁漿DIY

●準備材料

國產紅薏仁200公克、清水2000毫升、冰糖40公克（依個人口味喜好添加）。

●製作方法

1.薏仁洗淨後，加入約3倍的水，浸泡6-8小時後瀝乾，或置於冰箱後隔日使用。

2.將瀝乾的薏仁倒入破壁機，加入清水打勻至完全碎化。

薏仁不僅新鮮度高、營養價值完整，更含有豐富蛋白質、膳食纖維、維生素和多種植化素。（資料照）

薏仁不僅新鮮度高、營養價值完整，更含有豐富蛋白質、膳食纖維、維生素和多種植化素。（資料照）

3.使用網布過濾薏仁渣，過濾時可使用湯匙輕壓助濾。

4.過濾後的薏仁漿倒入鍋中，中火加熱至冒煙後，再加入冰糖。

5.持續以中小火煮至沸騰，再轉小火煮至濃稠，期間要不時攪拌，避免焦底。

飲用建議

●可熱飲或冷藏後飲用。

●未飲用須盡快置於冷藏（4°C）保存，保存期限約2天。

●可依個人口味添加冰糖調味，無糖風味亦佳。

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