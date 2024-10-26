自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》6種食物吃出冷白皮！豆腐、筊白筍都上榜

2024/10/26 22:37

吃「白」有助皮膚變白，像是水梨、山藥、木耳、豆腐等都很有效；示意圖。（資料照）

吃「白」有助皮膚變白，像是水梨、山藥、木耳、豆腐等都很有效；示意圖。（資料照）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想養成美白肌膚，飲食很重要！營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享6種美白食材：薏仁、豆腐、水梨、山藥、筊白筍、白木耳，各有不同益處，有助於養成白嫩肌膚。

●薏仁：含有B群、維生素E及礦物質，對抗老化、美白和消水腫都有幫助。

●豆腐：大豆異黃酮是天然抗氧化劑，神經醯胺能讓肌膚更有光澤。

●水梨：維生素C+熊果素，促進膠原蛋白，又抑制黑色素生成。

●山藥：含有多種維生素與礦物質，是超強抗氧化劑，可以美白肌膚。

●茭白筍：含有豆甾醇，能阻止黑色素生成，維生素C更可以讓美白效果加乘。

●白木耳：豐富多醣體不但抗氧化，還有保濕功效，讓肌膚更水嫩。

感光食物夜間攝取 吃完少曝曬

除了美白食物，還要注意「感光食物」。營養師余朱青曾於臉書粉專「余朱青營養師」發文指出，容易讓皮膚對光變得更敏感，吃了感光食物後曬太陽，會使黑色素細胞更活躍，使得肌膚變黑或產生色斑。

至於哪些食物為感光食物？余朱青舉例，刺鼻氣味的九層塔、香菜、芹菜、韭菜等蔬菜，或是芒果、鳳梨、木瓜、檸檬等水果。但她強調，這些食材營養價值高，建議適量攝取，並於晚間食用，或食用完後避免長時間曝曬，減少曬黑的同時，也保持健康飲食。

營養師表示，鳳梨、檸檬這類感光食物，食用後曬太陽，會使黑色素細胞更活躍，建議適量攝取，並於晚間食用、也要避免曝曬；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，鳳梨、檸檬這類感光食物，食用後曬太陽，會使黑色素細胞更活躍，建議適量攝取，並於晚間食用、也要避免曝曬；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中