健康網》6種食物吃出冷白皮！豆腐、筊白筍都上榜

吃「白」有助皮膚變白，像是水梨、山藥、木耳、豆腐等都很有效；示意圖。（資料照）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想養成美白肌膚，飲食很重要！營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享6種美白食材：薏仁、豆腐、水梨、山藥、筊白筍、白木耳，各有不同益處，有助於養成白嫩肌膚。

●薏仁：含有B群、維生素E及礦物質，對抗老化、美白和消水腫都有幫助。

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●豆腐：大豆異黃酮是天然抗氧化劑，神經醯胺能讓肌膚更有光澤。

●水梨：維生素C+熊果素，促進膠原蛋白，又抑制黑色素生成。

●山藥：含有多種維生素與礦物質，是超強抗氧化劑，可以美白肌膚。

●茭白筍：含有豆甾醇，能阻止黑色素生成，維生素C更可以讓美白效果加乘。

●白木耳：豐富多醣體不但抗氧化，還有保濕功效，讓肌膚更水嫩。

感光食物夜間攝取 吃完少曝曬

除了美白食物，還要注意「感光食物」。營養師余朱青曾於臉書粉專「余朱青營養師」發文指出，容易讓皮膚對光變得更敏感，吃了感光食物後曬太陽，會使黑色素細胞更活躍，使得肌膚變黑或產生色斑。

至於哪些食物為感光食物？余朱青舉例，刺鼻氣味的九層塔、香菜、芹菜、韭菜等蔬菜，或是芒果、鳳梨、木瓜、檸檬等水果。但她強調，這些食材營養價值高，建議適量攝取，並於晚間食用，或食用完後避免長時間曝曬，減少曬黑的同時，也保持健康飲食。

營養師表示，鳳梨、檸檬這類感光食物，食用後曬太陽，會使黑色素細胞更活躍，建議適量攝取，並於晚間食用、也要避免曝曬；示意圖。（圖取自freepik）

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