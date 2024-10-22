健康網》防秋冬寒氣侵襲 紅棗、薏仁提升免疫力

中醫師提醒，秋季需補氣健脾，紅棗可健脾，能夠幫助提升免疫力，防止秋冬季節的寒氣侵襲。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序入秋，天氣轉涼，需注意保養，以免免疫力下降，出現著涼感冒、疲倦易累等不適。台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，秋季飲食應採「潤肺去燥」原則，也要注意「補氣健脾」，可以吃紅棗、薏仁、黃耆等食物，能提升免疫力，防止秋冬季節的寒氣侵襲。

中醫師艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」提供秋季保養3原則，包括飲食潤肺去燥，生活要養心安神，以及要注意調整作息。

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飲食潤肺去燥 水梨、百合防秋燥

艾莉絲指出，秋季屬於「燥邪」當令的季節，氣候逐漸變得乾燥，容易引起皮膚乾燥、喉嚨不適等問題。建議適當調整飲食，重點是「潤肺」。一些具有潤肺功效的食物包括：水梨、百合、銀耳、蓮藕等，可以幫助滋潤肺部，

秋季易皮膚乾燥、喉嚨不適等問題，水梨有潤肺效果。（圖擷取自photoAC）

預防秋燥的同時，夏天習慣吃冷食的人在這個時候要逐漸減少生冷食物的攝取，改為溫熱的飲食，避免對腸胃造成負擔。

艾莉絲提醒，秋季還應注意補氣健脾，選擇一些健脾的食材，如紅棗、薏仁、黃耆，這些食物能夠幫助提升免疫力，防止秋冬季節的寒氣侵襲。

生活應養心安神 避免焦慮、煩躁

在季節變化時，中醫強調「心神養生」，即保持情緒穩定、心情愉快。隨著日照時間的縮短，很多人容易會有情緒低落的狀況，這與「心」的功能密切相關。適當調整生活節奏，減少壓力，保持心境平和，有助於心神安定，避免出現焦慮、煩躁等情緒問題。

調整作息早睡早起 睡前泡腳、喝菊花茶

夏天很多人可能習慣晚睡，但到了秋季，隨著白天變短、夜晚變長，作息時間也應該隨之調整。艾莉絲建議，順應自然的節律，秋季應早睡早起，保持充足的睡眠，以利於身體的修復和調整。

充足的睡眠能夠增強免疫系統，減少感冒、流感等疾病的風險。同時，睡前可以泡腳或喝一些溫熱的花草茶，如菊花茶等，這些茶具有安神、助眠的效果，睡得更好。

菊花茶具有安神、助眠的效果，睡得更好。（圖擷取自photoAC）

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