每天多1杯含糖飲料「心臟病風險增17％」！ 醫揭攝取極限：別再超標

研究發現，每天僅需多喝一杯250毫升的含糖飲料，心臟病風險就會上升17%。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕過量攝取甜食恐損健康，甚至增加罹癌風險。最新醫學研究指出，日常飲用含糖飲料的習慣可能大幅提高心血管疾病風險，每天僅需多喝一杯250毫升的含糖飲料，心臟病風險就會上升17%，引發醫界高度關注。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李伯賢分享，在頂級醫學期刊《BMJ》大型研究綜合分析。這項大規模研究首次詳細分析了含糖飲料攝入量與多種疾病風險之間的關聯性，研究結果令人擔憂。

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研究發現，相較於較少飲用含糖飲料的人群，習慣性飲用者不僅面臨更高的心血管疾病風險，其他健康威脅也隨之增加：中風風險提高7%，痛風風險更大幅上升35%，而肥胖機率則增加12%。

研究團隊還發現含糖飲料的危害遠超過單純的熱量攝入問題。這些飲料會影響人體的脂肪代謝機制，導致內臟脂肪異常堆積，進而增加罹患脂肪肝、糖尿病及代謝症候群的風險。

在癌症風險方面，研究數據同樣令人警惕。每天額外攝入25克果糖，就會使胰臟癌風險提升22%。此外，糖分代謝與乳癌進展之間的關聯也被證實，可能導致乳癌死亡率增加17%。

世界衛生組織（WHO）對此提出明確建議，每人每日糖攝取量應控制在25克以下，約等於6茶匙糖。然而，研究指出，一般市售含糖飲料的含糖量往往遠超這個標準。以常見的330毫升可樂為例，單瓶含糖量就高達35克，超過WHO建議值的1.4倍。

令人意外的是，就連被視為較健康的100%純果汁，其糖分含量也不容忽視。一瓶400毫升的柳橙汁含糖量（34.8克）與碳酸飲料相當，且因製程中去除了大量纖維，這些糖分更容易被人體快速吸收。

針對這些發現，專家建議民眾應該限制含糖飲料的攝入量，最好控制在每週不超過一份（約200-355毫升）。同時，也提供了一些實用的替代方案，如選擇無糖茶飲、氣泡水等無糖飲品，或是以新鮮水果取代加工甜點，並增加蔬菜、全穀類和高纖維食品的攝入。

李伯賢副教授強調，這項研究結果顯示了調整飲食習慣的重要性。他表示：「含糖飲料不僅會增加心血管疾病風險，還可能引發一系列健康問題。民眾應該認真考慮減少攝入，選擇更健康的替代品。」

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