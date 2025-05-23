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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

LDCT揪早期肺癌 搭配微創胸腔鏡手術助扭轉病情

2025/05/23 10:15

低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（大千醫院提供）

低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣60歲的江姓男子，本身有吸菸史，平時身體狀況還不錯，僅因高血壓定期在門診追蹤。在一次回診時，接受醫護人員建議，安排成人健康檢查及肺癌低劑量電腦斷層掃描（LDCT），竟意外發現右下肺葉有一個小腫瘤，經過兩年的持續追蹤，醫師發現江男的腫瘤有輕微增大跡象，建議接受微創胸腔鏡手術切除，所幸腫瘤尚未擴散，術後3天出院、恢復狀況良好。

苗栗市私立大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，早期肺癌的手術主要在於將腫瘤及其周圍部分的肺組織切除，以達到切除病灶、清除癌細胞的目的。由於江男的腫瘤在早期即被發現，也相對較小，評估適合接受微創手術，術後的切片病理報告顯示為肺癌第一期，只需定期追蹤

楊絡勝指出，肺癌是目前主要的癌症死因之一，由於肺癌早期沒有明顯的症狀，許多病人在確診時已屬晚期，失去手術治癒的機會，因此早期發現是非常重要的關鍵。現行低劑量電腦斷層掃描（LDCT）主要用於肺癌的早期篩檢，可以找出2~3毫米小的結節，並及早接受治療。早期肺癌經醫師評估後，可接受微創胸腔鏡手術，有傷口小、恢復快、疼痛感輕、出血少、併發症發生率低等優點。研究顯示，早期發現並手術切除的病人，五年存活率高達90％以上，且治癒機率較晚期發現的病人更是大幅增加。

楊絡勝呼籲有家族史者（女性40-74歲；男性45-74歲）以及重度吸菸史的50-74歲民眾，是符合公費補助資格的高風險族群，務必定期每二年進行一次肺癌篩檢。

在接受微創胸腔鏡手術之後，江姓男子順利恢復；紅圈處為治療前發現的小腫瘤。（大千醫院提供）

在接受微創胸腔鏡手術之後，江姓男子順利恢復；紅圈處為治療前發現的小腫瘤。（大千醫院提供）

苗栗市大千醫院胸腔外科醫師楊絡勝指出，早期肺癌可接受微創胸腔鏡手術治療，預後效果良好。（大千醫院提供）

苗栗市大千醫院胸腔外科醫師楊絡勝指出，早期肺癌可接受微創胸腔鏡手術治療，預後效果良好。（大千醫院提供）

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