今年麻疹病例近6年最高 至流行國家旅遊可接種疫苗

今年麻疹病例近6年同期最高，衛生局呼籲民眾帶家中年滿1歲幼兒接種MMR疫苗。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕依據疾管署監測資料顯示，我國今（2025）年累計36例麻疹病例，其中12例為國內感染病例， 24例境外移入，均自越南移入，今年國內感染及境外移入麻疹病例數為近6年同期最高，南投縣政府衛生局提醒民眾，1981年（含）以後出生的成年人，若需前往衛福部疾管署公告國際旅遊疫情列二級警示的印尼、越南、印度等國豕旅遊，經醫師評估後，可自費接種麻疹疫苗。

南投縣衛生局表示 ，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，病患及家屬進出醫院，民眾出入醫療機構，均應落實呼吸道與咳嗽禮節，並依醫療機構建議佩戴口罩。如被匡列為接觸者民眾，請自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，若出現發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹及咳嗽等疑似症狀時，切勿輕忽或自行就醫，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史。

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衛生局指出，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有滿12個月及滿5歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

衛生局強調，民眾出國後若如有疑似麻疹症狀，應儘速就醫，醫師將於於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，若發現麻疹疑似個案，也應立即通報。有關國際疫情及建議等級請詳見疾管署網站。

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