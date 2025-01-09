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想打疫苗？新北衛所加開假日診、夜診 免費施打流感、新冠疫苗
〔記者陳奕劭／新北報導〕為使流感及新冠疫苗接種更便利，新北市衛生局協調29區衛生所與700家合約院所提供隨到隨打服務，1月亦增設38場社區接種站，衛生所加開假日診及夜診，民眾可攜帶健保卡（外籍人士須持居留證）接種流感及新冠疫苗，獲得健康保護力。
衛生局疾病管制科科長王美華表示，全國自2024年10月起至2025年1月6日，累計412例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，死亡病例累計91例，死亡數為近十個流感季同期最高；研究顯示接種疫苗是預防疾病最有效的方法，接種後約2週後開始產生保護力，呼籲符合公費流感疫苗及新冠疫苗資格民眾儘速前往接種。
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她指出，2025年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種；新冠JN.1疫苗則提供滿12歲以上民眾接種，
王美華提醒，歲末年初大型活動多以及春節連續假期、探親旅遊等活動頻繁，呼吸道病毒感染風險增加，呼籲民眾應儘速完成流感及新冠疫苗接種，並落實個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會，保護家人及朋友。
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