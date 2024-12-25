健康網》待同空間就感染！今年首例醫院群聚 認識「病毒葉問」麻疹

醫師建議，接種疫苗能有效預防麻疹。（圖取自shutterstock）

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醫院麻疹群聚擴大 暴增7例醫護中鏢接觸者破千

麻疹懶人包》今年首起醫院群聚！ 傳染、症狀一次看（不斷更新）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署今（25）日公布國內麻疹醫院群聚持續擴大。醫師提醒，麻疹感染力極強，只要與確診者共處同空間便可能傳染，猶如「病毒葉問」，且感染初期症狀如同感冒；然若是嬰幼兒罹患麻疹，可能併發耳炎、肺炎與腦炎，致死率高達5到10%。

疾管署表示，25日新增7例麻疹，為中部某醫院20多歲女性護理師共3名、30多歲女性環境清潔員、40多歲女醫師1名，50多歲就醫接觸者的陪病家屬1位，以及20多歲男性工務課人員1位，於12月14日至19日發病，12月17日至21日出疹。因應此次醫院麻疹群聚事件，院方已啟動全院員工（含外包及福利社人員）MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）疫苗施打計畫，針對經評估需接種人員儘速安排完成接種，共計1149人，疾管署與衛生局將持續督導落實感染管制措施及接觸者健康監測等相關防治作為。

疾管署表示，今年累計26例麻疹，年齡介於20多歲至50多歲，其中17例為國內感染病例，包含4起群聚，另9例為境外移入，感染國家分別為航空器感染3例，越南、馬來西亞各2例，泰國、柬埔寨各1例。今年國內感染及境外移入病例數高於2020至2023年同期的0至2例，均為5年同期最高。

1人能傳染10人 有如病毒版「葉問」

粉專「新莊波力親子診所」表示，麻疹傳染力極強，只要待過同一個空間就可能被傳染；並且進一步說明，麻疹病毒引起的「急性呼吸道傳染病」主要經由空氣、飛沫、鼻咽分泌物傳染，麻疹病毒能在空氣中維持2小時的感染力，且傳染力強大，走過路過就可能被傳染，甚至1人傳染10人，「根本是病毒界的葉問」。

新莊波力親子診所說明，麻疹在感染初期症狀如同感冒，將有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等症狀。發燒3到4天後，口腔黏膜上會出現柯氏斑點；感染7到18天後，從耳朵開始發疹，並擴散至臉和全身，並持續4到7天。另外需特別注意的是，嬰幼兒罹患麻疹可能併發耳炎、肺炎與腦炎，致死率高達5%到10%。

關於感染後的狀況，新莊波力親子診所說明，麻疹患者應隔離，避免傳染給家人；除了按時服用抗病毒藥物，也可以多補充維生素A、維生素B，增強抵抗力。

接種疫苗 預防麻疹最佳選擇

新莊波力親子診所說明，得過麻疹的人具有終身免疫力，接種MMR疫苗是最好的預防！一歲以上嬰幼兒配合公費疫苗接種2劑，建議以下族群施打：6個月到1歲，計畫前往麻疹流行地區（中國、越南、菲律賓）的嬰幼兒；1981年後的出生的成年人。

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