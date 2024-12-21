陳文茜罹黑色素癌》初期像痣難察覺 晚期存活率剩22.5％

資深媒體人陳文茜近日透露罹患黑色素癌。（圖擷取自陳文茜臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深媒體人陳文茜近日公開罹患黑色素癌，並已擴散至多個器官。皮膚科醫師形容，黑色素癌令人「聞之色變」，初期的黑色素癌看起來很像普通的痣，讓人難以察覺，即使是經驗豐富的病理醫師，病理切片時也可能難以分辨。若進展至晚期，5年存活率僅剩22.5%，強調注意皮膚病灶，及早診斷是治療關鍵。

難以診斷 且容易轉移、復發

為什麼醫師聽到黑色素癌，尤其是已轉移的黑色素癌時，會特別緊張呢？ 沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文指出，黑色素癌是一種非常可怕的皮膚癌，主要有以下幾個特點：

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容易轉移：黑色素癌的癌細胞非常「會鑽」，即使外觀看起來只是小小一點，也可能已經轉移到其他器官。癌細胞轉移之所以會導致死亡，可以想像癌細胞是壞人，他們不斷攻佔正常細胞的地盤。如果癌細胞轉移到骨頭，會引發劇烈疼痛；轉移到大腦，可能破壞大腦功能，導致像中風一樣的症狀，例如手腳無力、無法說話。

早期診斷困難：初期的黑色素癌看起來很像普通的痣，讓人難以察覺。此外，即使是經驗豐富的病理醫師，病理切片時也可能難以分辨，因為黑色素癌和良性痣的特徵有時十分相似。

復發率高：即使經過治療，黑色素癌還是容易復發，對病人和家屬帶來很大壓力和負擔。

死亡率高：而且黑色素癌進展速度快，尤其到了晚期，治療效果有限，死亡率非常高。

醫師指出，黑色素癌的癌細胞非常「會鑽」，當癌細胞轉移到大腦，可能破壞大腦功能，導致像中風一樣的症狀，例如手腳無力、無法說話；情境照。（圖取自shutterstock）

致死率名列前茅 定期健檢保健康

黑色素癌的存活率和發現的時間息息相關，沈孟暵彙整如下：

早期（第0、1、2期）：5年存活率高達98.4%。

中期 （第3期）：5年存活率下降至63.6%。

晚期 （第4期）：5年存活率僅剩22.5%。

他強調，這就是為什麼早期診斷這麼重要！癌細胞若沒有及時控制，轉移到全身各處，不僅會讓治療變得困難，還可能導致無法挽回的後果。黑色素癌在台灣雖然不常見，但它是致死率名列前茅的惡性腫瘤之一。 預防癌症沒有捷徑，最重要的是定期進行健康檢查，早期發現、早期治療，才能保護自身健康。

另，沈孟暵曾指出，對於黑色的斑斑點點，可以觀察是否有呈現不對稱、邊界不規則、顏色較雜亂、大小有逐漸變大、色斑突然長得很大、腫塊摸起來凹凸不平，或是有出現莫名的傷口，若傷口觀察了兩週以上不會好，就有需要前往醫院給皮膚科醫師做進一步的檢查。

醫師提醒，對於黑色的斑斑點點，可以觀察是否有呈現不對稱、邊界不規則、顏色較雜亂、色斑突然長得很大、凹凸不平等跡象，應立即就醫檢查。（資料照）

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