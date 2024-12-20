自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

東南亞麻疹疫情嚴峻 1981年後出生民眾打疫苗再出國

2024/12/20 11:08

國內麻疹病例數為5年來同期最高，南投縣衛生局籲民眾帶家中年滿1歲幼兒接種疫苗（MMR）。（南投縣衛生局提供）

國內麻疹病例數為5年來同期最高，南投縣衛生局籲民眾帶家中年滿1歲幼兒接種疫苗（MMR）。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內日前出現首起境外移入麻疹，在醫院爆發群聚感染事件。南投縣政府衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，今（2024）年國內感染及境外移入麻疹病例數累計19例，高於2020至2023年同期的0至2例，為5年同期最高，家中若有年滿1歲幼兒，請儘速接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至麻疹流行地區，由於東南亞麻疹疫情仍嚴峻，也建議1981年（含）以後出生者，如欲前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，降低感染風險。

南投縣衛生局表示，今年上半年全球麻疹疫情驟升，以歐洲、東地中海及非洲區最為嚴峻，下半年整體疫情雖趨緩，惟東南亞區無明顯下降趨勢，尢其與我國往來較頻繁國家中，泰國及越南胡志明市與其周邊省份目前疫情仍然嚴峻，馬來西亞、菲律賓、印尼及中國等國疫情較往年略高並持續流行。

衛生局強調，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

南投縣衛生局指出，感染麻疹會出現發燒、鼻炎及紅疹等症狀，若與個案接觸者應做好自主健康管理。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，感染麻疹會出現發燒、鼻炎及紅疹等症狀，若與個案接觸者應做好自主健康管理。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中