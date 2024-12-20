東南亞麻疹疫情嚴峻 1981年後出生民眾打疫苗再出國

國內麻疹病例數為5年來同期最高，南投縣衛生局籲民眾帶家中年滿1歲幼兒接種疫苗（MMR）。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內日前出現首起境外移入麻疹，在醫院爆發群聚感染事件。南投縣政府衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，今（2024）年國內感染及境外移入麻疹病例數累計19例，高於2020至2023年同期的0至2例，為5年同期最高，家中若有年滿1歲幼兒，請儘速接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至麻疹流行地區，由於東南亞麻疹疫情仍嚴峻，也建議1981年（含）以後出生者，如欲前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，降低感染風險。

南投縣衛生局表示，今年上半年全球麻疹疫情驟升，以歐洲、東地中海及非洲區最為嚴峻，下半年整體疫情雖趨緩，惟東南亞區無明顯下降趨勢，尢其與我國往來較頻繁國家中，泰國及越南胡志明市與其周邊省份目前疫情仍然嚴峻，馬來西亞、菲律賓、印尼及中國等國疫情較往年略高並持續流行。

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衛生局強調，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

南投縣衛生局指出，感染麻疹會出現發燒、鼻炎及紅疹等症狀，若與個案接觸者應做好自主健康管理。（南投縣衛生局提供）

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