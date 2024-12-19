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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症海嘯來了！新發癌症激增逾8千人 「肺癌」再當癌王

2024/12/19 10:24

國健署今（19日）公布最新癌症登記報告：2022年台灣新發癌症人數突破13萬人，來到13萬293人，一口氣比去年增加了8531人。 （記者邱芷柔攝）

國健署今（19日）公布最新癌症登記報告：2022年台灣新發癌症人數突破13萬人，來到13萬293人，一口氣比去年增加了8531人。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國健署今（19）日公布最新癌症登記報告，2022年台灣新發癌症人數突破13萬人，相較前年增加700多人、去年略減200多人，今年一口氣增加了8531人，其中大腸癌去（2023）年已被肺癌擠下「癌王」寶座，今年肺癌再度蟬聯國人癌症發生率第1名。

國健署統計，十大癌症男女合計的發生人數，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、子宮體癌。與去年相比，除了攝護腺癌、口腔癌序位互換，去年第一次進榜的胰臟癌，今年跌出榜外，與子宮體癌序位互換。

2022年男性新發癌症人數為6萬7299人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口342.3人，較2021年增加11.5人，十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽及下咽）、肝癌、食道癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。與2021年相比，原在第5位的攝護腺癌前移2個名次，口腔癌、肝癌則各往後1個名次。

2022年女性新發癌症人數為6萬2994人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口311.2人，較2021年增加22.8人。女性標準化發生率順位與2021年相比較，原為第11位的子宮頸癌前移2個名次，胃癌下降1個名次，其餘序位與2021年相同，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。

男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別，男性食道癌與口腔癌（含口咽及下咽）標準化發生率分別為女性的12.5倍與9.9倍。

衛福部國健署公布最新癌症登記報告，大腸癌去年已被肺癌擠下「癌王」寶座，今年肺癌再度蟬聯國人癌症發生率第1名。 （記者邱芷柔攝）

衛福部國健署公布最新癌症登記報告，大腸癌去年已被肺癌擠下「癌王」寶座，今年肺癌再度蟬聯國人癌症發生率第1名。 （記者邱芷柔攝）

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