自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》遊日注意！日本蘋果病「10年新高」醫談預防法

2024/12/14 13:42

日本國家傳染病研究所通報，蘋果病患者人數增加快速，創下十年新高。示意圖。（圖取自photoAC）

日本國家傳染病研究所通報，蘋果病患者人數增加快速，創下十年新高。示意圖。（圖取自photoAC）

相關新聞請見

健康網》東京爆蘋果病還能去？ 醫建議第一孕期先別出發

日本爆蘋果病疫情 李秉穎：「3類族群」風險高

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日，俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑在日本的疫情升高，由於該疾病恐造成孕婦流產，日本政府格外重視；不少台灣名人也呼籲若到日本旅遊，需格外小心防疫。蘋果病實際上稱為傳染性紅斑，之所以稱為蘋果病，是因感染者雙頰會出現鮮紅的疹子。孕婦若感染，恐造成嚴重後果。

日本蘋果病疫情 創十年新高

日媒《withnews》報導，日本國家傳染病研究所通報，傳染性紅斑（伝染性紅斑）又稱蘋果病（リンゴ病），近期患者人數增加快速。12月1日當週，全國3千家醫療機構通報病例總數，創下10年來最高。不過這並非新興傳染病，因此可能有約半數成人，在小時候得過；部分成人或兒童感染後症狀能自行改善，然孕婦若感染恐釀成流產等嚴重意外。

北海道手稻溪仁會醫院不孕症中心（手稲渓仁会病院不育症センター）主任，醫師山田秀人說明，若感染蘋果病，6%孕婦恐發生胎兒死亡，4%可能出現胎兒水腫。部分日本女性可能在兒童時期感染過而有抗體，據統計約有20至50%的孕婦有抗體；山田秀人示警，這代表有超過一半的孕婦有感染風險。同時研究指出，疫情可能發生在幼托機構中，很可能經由孩子而發生家戶傳染。且目前並沒有針對微小病毒B19開發疫苗，僅能積極預防。

關於預防措施，山田秀人表示，可以戴口罩、避免與感染者共用餐具。同時避免與兒童發生肢體接觸，像是親吻，很可能導致感染；建議抱小孩前先洗澡。同時酒精消毒效果不佳，因此肥皂洗手並且用乾淨的毛巾擦乾雙手，非常重要。

台灣未出現疫情 醫師提醒別憂慮

疾管署表示，傳染性紅斑是由微小病毒B19引起，透過飛沫傳染。病患首先會有上呼吸道症狀，例如發燒、流鼻水等；隨後臉部兩側開始發紅、軀幹與四肢可能出現對稱性，會癢的紅疹。疾管署受訪時指出，微小病毒B19並非法定傳染病，並未強制醫院通報；國內也未出現疫情。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎提醒，若孕婦在第一孕期感染，恐導致胎兒畸形；慢性貧血患者可能加劇貧血，釀成休克或死亡的嚴重狀況。不過台灣僅有零星感染者，民眾不必過度憂慮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中