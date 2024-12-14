健康網》遊日注意！日本蘋果病「10年新高」醫談預防法

日本國家傳染病研究所通報，蘋果病患者人數增加快速，創下十年新高。示意圖。（圖取自photoAC）

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日本爆蘋果病疫情 李秉穎：「3類族群」風險高

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日，俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑在日本的疫情升高，由於該疾病恐造成孕婦流產，日本政府格外重視；不少台灣名人也呼籲若到日本旅遊，需格外小心防疫。蘋果病實際上稱為傳染性紅斑，之所以稱為蘋果病，是因感染者雙頰會出現鮮紅的疹子。孕婦若感染，恐造成嚴重後果。

日本蘋果病疫情 創十年新高

日媒《withnews》報導，日本國家傳染病研究所通報，傳染性紅斑（伝染性紅斑）又稱蘋果病（リンゴ病），近期患者人數增加快速。12月1日當週，全國3千家醫療機構通報病例總數，創下10年來最高。不過這並非新興傳染病，因此可能有約半數成人，在小時候得過；部分成人或兒童感染後症狀能自行改善，然孕婦若感染恐釀成流產等嚴重意外。

北海道手稻溪仁會醫院不孕症中心（手稲渓仁会病院不育症センター）主任，醫師山田秀人說明，若感染蘋果病，6%孕婦恐發生胎兒死亡，4%可能出現胎兒水腫。部分日本女性可能在兒童時期感染過而有抗體，據統計約有20至50%的孕婦有抗體；山田秀人示警，這代表有超過一半的孕婦有感染風險。同時研究指出，疫情可能發生在幼托機構中，很可能經由孩子而發生家戶傳染。且目前並沒有針對微小病毒B19開發疫苗，僅能積極預防。

關於預防措施，山田秀人表示，可以戴口罩、避免與感染者共用餐具。同時避免與兒童發生肢體接觸，像是親吻，很可能導致感染；建議抱小孩前先洗澡。同時酒精消毒效果不佳，因此肥皂洗手並且用乾淨的毛巾擦乾雙手，非常重要。

台灣未出現疫情 醫師提醒別憂慮

疾管署表示，傳染性紅斑是由微小病毒B19引起，透過飛沫傳染。病患首先會有上呼吸道症狀，例如發燒、流鼻水等；隨後臉部兩側開始發紅、軀幹與四肢可能出現對稱性，會癢的紅疹。疾管署受訪時指出，微小病毒B19並非法定傳染病，並未強制醫院通報；國內也未出現疫情。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎提醒，若孕婦在第一孕期感染，恐導致胎兒畸形；慢性貧血患者可能加劇貧血，釀成休克或死亡的嚴重狀況。不過台灣僅有零星感染者，民眾不必過度憂慮。

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