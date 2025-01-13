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腎動脈交感神經阻斷術 一次性治療高血壓

2025/01/13 05:30
腎動脈交感神經阻斷術 一次性治療高血壓

▲國人血壓控制達標率不到6成。 （照片提供／黃晨祐）

文／黃晨祐

45歲陳小姐有心血管家族病史，5年前診斷高血壓開始使用藥物，但效果不佳，主因是她工作忙碌偶爾會忘記吃藥，也擔心長期藥物的副作用。

現今高血壓藥物雖有許多種，但國人血壓控制達標率卻不到6成。血壓控制不理想的常見原因有未搭配適當飲食、適度減重運動、沒有戒菸；其次是用藥次數頻繁或藥量太多，造成病人心理負擔，藥越開越多，病患卻越吃越少。最後是降血壓藥的副作用，造成無法長期規則服藥。

過去認為腎臟主要是排毒、調控水分的器官，其實腎臟一直也是人體交感神經系統的重要中樞，腎臟交感神經接受來自大腦下視丘室旁核、延腦鼻端腹外側的神經訊號，來調控腎素─血清張力素系統控制血壓變化；另外也收集其他器官（肝脾腸、泌尿）的訊號，經由星狀神經節返回腦部達成血壓平衡的回饋。

高血壓患者普遍有腎臟交感神經過度活躍的問題，使得血壓持續攀升，對心臟、腎臟及心臟血管帶來慢性的傷害。

高血壓導管治療其實就是「腎動脈交感神經阻斷術」，從鼠蹊部或手腕血管將特殊電燒導管進入腎臟動脈，利用微量高頻電波治療動脈外側過度活化的交感神經。

傷口小降壓明顯 須自費

手術採清醒或無痛舒眠進行，傷口小，過程安全，手術隔天即可出院。降壓效果術後3個月逐漸明顯，有機會使收縮壓下降約10-30毫米汞柱，相當於減少1-2顆用藥。

雖然是自費，但高血壓導管治療是一次性手術，並且可達到24小時降壓效果，相較降壓藥物，沒有藥效時間不足、忘記服藥、長期藥物副作用的問題。

如果飲食運動、藥物治療已經無法有效控制血壓，不妨諮詢專業醫師，藉由降低過度活躍的腎臟交感神經，讓血壓控制更好。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

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