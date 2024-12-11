健康網》流感恐釀流產 台大婦產科醫：盡快打疫苗

台大婦產科醫師施景中表示，有位孕婦因胎動變少又發燒而就醫，剖腹產後母子均安。後發現感染A型流感，所幸有先打疫苗而免於重症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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流感疫情緩升新增9例死亡 疾管署估農曆春節達高峰

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣忽冷忽熱，疾管署表示，上週新增23例流感新增重症個案，以H1N1為偏多，另新增9例死亡；另外流感疫情正在緩慢上升，預估12月中下旬進入流行期。台大醫院婦產科醫師施景中表示，過去他曾收治一位產婦，沒有打流感疫苗，卻在孕期間染流感，孩子留不住。因此呼籲大眾，如沒有禁忌症，還是打疫苗吧。

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施景中在臉書說明，最近一位孕婦自覺胎動少又發燒，但沒有其它症狀，我們警覺提前收入院，隔日剖腹（原預計下週剖腹），母胎均安。開完刀才收到通知，確定感染「A型流感」；幸運的是她有打疫苗，安全過關，無任何症狀。

不過施景中提出另一個令人遺憾的案例：幾年前另一位高齡產婦（近50歲），辛苦很久終於試管成功，她不願打流感疫苗，卻在懷孕中期得到流感，小孩就當天使去了。

施景中強調「不要以為流感離我們很遠」，現在大家都不戴口罩了，反而流感大流行，每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期。美國一年因流感病故人數有2萬4000人，台灣也有1000到2000人。「如果沒有禁忌症，還是趕緊去打疫苗吧。」

疾管署表示，這次流感季自今年10月1日起、截至12月9日，累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多、占59%，另死亡病例累積61例；死亡數為近10年同期最高。同時，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，目前流感疫情處於緩升階段，截至12月8日，公費流感疫苗接種約552.6萬人次、疫苗使用率約83.9%，低於去年同期，且全國65歲以上長者流感疫苗接種率為42.6%，學齡前幼兒則為58.5%，尚未達到接種目標，呼籲民眾儘速接種。

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