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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫情緩升新增9例死亡 疾管署估農曆春節達高峰

2024/12/10 15:38

曾淑慧指出，預估流感疫情12月中下旬進入流行期，並在農曆春節前後達到高峰。（記者林志怡攝）

曾淑慧指出，預估流感疫情12月中下旬進入流行期，並在農曆春節前後達到高峰。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣轉涼，週六將有大陸冷氣團報到，北部低溫下探11度，呼吸道疫情也持續延燒。疾管署副署長曾淑慧指出，流感疫情處於緩升階段，目前預估12月中下旬進入流行期，並在農曆春節前後達到高峰，呼籲民眾儘早接種疫苗，並注意呼吸道禮節、減少感染風險。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週新增23例流感併發重症個案，其中以H1N1為多，個案年齡介於未滿10歲至90多歲；另新增9例死亡，且均為A型H1N1，年齡介於50多歲至90多歲。

此外，疾管署表示，本流感季自今年10月1日起、截至12月9日，累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多、占59%，另死亡病例累積61例；死亡數為近10年同期最高。

曾淑慧指出，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，目前流感疫情處於緩升階段，截至12月8日，公費流感疫苗接種約552.6萬人次、疫苗使用率約83.9%，低於去年同期，且全國65歲以上長者流感疫苗接種率為42.6%，學齡前幼兒則為58.5%，尚未達到接種目標，呼籲民眾儘速接種。

流感疫苗接種狀況。（疾管署提供）

流感疫苗接種狀況。（疾管署提供）

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則提醒，肺炎是國人10大死因第3名，其中肺炎鏈球菌是最主要的致病原因，尤其65歲以上民眾更是感染後併發重症及死亡的高危險族群。

李秉穎說，疾管署去年起已分3階段擴大提供13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，呼籲未曾接種者儘速接種13價疫苗、符合接種間隔後接續解種者，則施打23價疫苗，透過完整接種，讓免疫效果最大化。

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