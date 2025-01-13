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腳後跟黑斑硬塊 小痣型黑色素瘤上身

2025/01/13 05:30
腳後跟黑斑硬塊 小痣型黑色素瘤上身

▲圖2：刮除角質後，發現很深層的部分還是呈現深黑色。（照片提供／王綺嫻）

文／王綺嫻

腳後跟黑斑硬塊 小痣型黑色素瘤上身

▲腳後跟有持續存在的黑色斑塊，提醒大家應就醫診治；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

葉先生的腳後跟有1塊黑黑的斑，慢慢變大，持續5個多月。檢查發現，腳後跟的黑色斑塊，兩端尖細、中央較寬（圖1）、中央摸起來有點硬硬的。我問他：「之前有沒有受傷？平常有跑步、打球或是做什麼運動嗎？」他回答：「之前好像有被釘子刺到，不是很確定。平常會搬重物，但是沒有做什麼特別的運動。」

腳後跟黑斑硬塊 小痣型黑色素瘤上身

▲圖1：腳後跟兩端尖細、中央較寬的深黑色斑塊。（照片提供／王綺嫻）

我初步臆斷是皮下出血，可能是擠壓、摩擦或重壓，導致皮膚下方的微血管破裂出血，血鐵素（hemosiderin）堆積在角質及皮膚內，形成黑色斑塊。因顏色真的很深，也持續一段時間，需要鑑別診斷是否為肢端小痣型黑色素瘤，建議病患1個月後回診。

1個月後病患回診，黑色斑塊大小、顏色都沒有變化。我刮除黑色斑塊上厚厚的角質（圖2），且送病理化驗，想要確認是黑色素，還是出血後的血鐵素。

病理報告顯示為黑色素。進一步切片之後，確認診斷為肢端小痣型黑色素瘤。病患接受後續檢查及手術。

好發50-60歲東方人

肢端小痣型黑色素瘤好發於50-60歲的東方人，和陽光暴露無關，有些研究顯示，和重壓、受傷及摩擦有關。大部分發生在手指、腳趾、腳掌或指（趾）甲下方。在腳底部分，以承受較大壓力的腳後跟和跖丘（腳趾和足弓之間的部位）最為常見。

大部分的人較少仔細觀察腳底，導致腳底的肢端小痣型黑色素瘤常常被忽略。

大多有運動皮下出血病史

許多病患都會提及之前可能有受傷的病史，初始常被診斷為壓傷、慢性傷口或皮下出血等疾病。

腳後跟的皮下出血，大部分出現於運動員或有運動習慣的人，尤其是有快跑及急停等動作的運動，例如：籃球、足球或羽毛球等。大部分會呈現點狀出血，或新舊出血點同時並存的情形。

斑塊持續存在快就醫

若腳後跟有持續存在的黑色斑塊，提醒大家應就醫診治，按照醫師建議定期追蹤。必要時，接受檢查，以排除或確認是否為肢端小痣型黑色素瘤。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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