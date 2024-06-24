健康網》產後擔心妊娠紋礙眼？ 醫教預防4招

醫師指出，每天使用適合孕婦的潤膚霜或乳液，特別是在皮膚容易出現妊娠紋的部位，如腹部、大腿和乳房等，保持皮膚濕潤有助於減少紋理的出現；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕迎接新生命固然喜悅，不過對於不少媽媽來說，產後出現妊娠紋是件影響美觀、惱人的事。台北葛鎂診所院長林哲暘在臉書粉專「外科美容與微整形的文藝復興 林哲暘醫師」發文分享4種方法，有助於預防妊娠紋，包含：做好皮膚保溼、適度運動、早晚按摩、補充膠原蛋白。

●早晚按摩：建議每天早晚按摩兩次，可搭配使用乳液、妊娠霜或妊娠油，以增加潤滑度。將雙手放在肚臍兩側，按照順時針或逆時針的方向向外旋轉進行按摩。從肚臍開始，沿著下腹部位按摩到恥骨中間，然後再繞回來，直到肚子感覺放鬆為止。此外，需要特別加強按摩容易出現妊娠紋的部位，例如下腹兩側和肚臍到恥骨中間的位置。

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●皮膚保濕：每天使用適合孕婦的潤膚霜或乳液，特別是在皮膚容易出現妊娠紋的部位，如腹部、大腿和乳房等，保持皮膚濕潤有助於減少紋理的出現。如果不知道有哪些成分不適合，也可以尋求專業醫師諮詢。

●適度運動：運動能減輕水腫，有效管理體重，避免肚子因過快擴張而產生妊娠紋的問題。像是固定散步約10至15分鐘、孕婦瑜珈、游泳等運動都很適合，另外這些運動可以有效鍛煉肌肉和心肺功能，為順利生產做準備。但也要記得，避免過度伸展皮膚，以免加速皮膚的拉伸，形成妊娠紋。

●補充膠原蛋白：妊娠紋是由於肌膚在懷孕期間被拉伸過度，導致膠原蛋白生成不足而形成的。因此，為了預防妊娠紋的產生，建議多補充膠原蛋白，這可以有效增加肌膚的彈性和自我修復能力，從而降低妊娠紋出現機率；然而，在補充膠原蛋白時，需注意避免攝取含有額外輔酶Q10成分的營養品，否則可能會對凝血功能產生影響。

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