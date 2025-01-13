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整型舒眠麻醉 「美」夢風險要評估

2025/01/13 05:30
整型舒眠麻醉 「美」夢風險要評估

▲陳建鼎醫師提醒民眾要選擇合規醫療院所進行醫美治療；圖中患者與本文無關。（照片提供／陳建鼎）

文／陳建鼎

隨著醫學美容普及化，越來越多民眾選擇透過各種醫美療程來改善外貌。對許多人來說，治療過程中的疼痛感往往是一大心理障礙。「舒眠麻醉」（Monitored Anesthesia Care，MAC）作為新興的麻醉方式，逐漸成為醫美治療中的選擇之一。這種麻醉方式介於全身麻醉與局部麻醉之間，且患者在治療過程中依然保持自主呼吸，不僅減少疼痛，也能有效提高治療的舒適度。

醫美常使用牛奶針

舒眠麻醉的基本原理是通過靜脈注射輕度鎮靜劑與止痛藥，將患者帶入類似「淺眠」的狀態。坊間醫美常用的舒眠麻醉，俗稱牛奶針（丙泊酚），就是1種用於醫療的麻醉藥，特別是在手術、內視鏡或胃鏡檢查等過程中，作為短效靜脈麻醉劑，也是屬於第4級管制藥品及第4級毒品，能迅速引發鎮靜或麻醉狀態，不會抑制呼吸功能，使得患者能夠在舒適的狀態下進行醫美治療。

慢性病患應充分告知醫師

儘管舒眠麻醉風險相較全身麻醉低，但並非完全無風險，尤其是有慢性疾病患者更需謹慎。如有高血壓、糖尿病或心臟病、過敏史、呼吸系統疾病（如哮喘、肺阻塞等）或服用抗凝血藥物的患者，也要特別注意，需充分告知醫師，提前與麻醉醫師充分溝通，才能大幅減少麻醉過程中的潛在風險。醫師會對患者進行詳細的健康評估，並根據每位患者的具體情況來選擇最合適的麻醉方式。

近期有關麻醉意外報導頻傳，引起社會關注，愛美的民眾如何預防風險，除遵守醫囑的注意事項，在診所常遇到的就是患者手指有做水晶光療，在進行舒眠麻醉前捨不得卸除。由於麻醉進行中需觀測血氧濃度，而這類指甲會影響血氧準確度，干擾麻醉過程的監控，其實是非常危險的事。

此外，無法確認自己對舒眠麻醉有無特殊反應的民眾，可事先了解醫療機構對於急性過敏反應、低血壓、低血氧等突發緊急狀況是否具備良好應變措施，並要求醫療機構提供麻醉過程中的生理監控措施，確保舒眠麻醉過程的安全。

提前與麻醉醫師溝通

民眾一定要選擇合規醫療院所進行醫美治療，交由經驗豐富的麻醉醫師依每位患者實際情況進行個人化調整，才能確保治療過程的安全與順利。

（作者為雅丰竹北診所院長）

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