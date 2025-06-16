久坐族腳腫麻痛 可能是靜脈逆流

▲久坐族注意，腳腫可能是靜脈逆流惹禍；示意圖。（照片提供／李孟霖）

文／李孟霖

58歲的楊小姐長期從事辦公室工作，經常需要久坐。過去1年，她發現雙腿漸漸浮現蜘蛛網般的細小血管，並伴隨著足踝與小腿的腫脹感，尤其在下午或下班回家後更為明顯，有時還會出現痠麻與隱隱作痛的感覺，因此前來門診就醫。

初次安排周邊靜脈的超音波檢查時，並未發現明顯靜脈逆流的現象，因此建議以保守治療為主，包括口服靜脈治療藥物，以及穿著醫療級彈性襪。

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微創手術迅速復原

3個月後，她表示，麻痛感與左腳腫脹已有顯著改善，但右腳腫脹仍持續存在。因應這樣的臨床變化，再次安排她做靜脈超音波追蹤，結果發現右側大隱靜脈有新出現的逆流情形。綜合其臨床症狀與影像檢查結果，與病患討論後，建議進行微創的靜脈治療手術。手術過程順利，病患復原迅速，右腳腫脹的問題也隨之改善。

靜脈曲張盛行率約20~30%

靜脈曲張是台灣民眾常見的疾病之一，整體盛行率約為20-30%，每年新增發生率約2-3%。其臨床表現不盡相同，從最輕微的蜘蛛網狀血管，到外觀明顯突起的蚯蚓狀血管都有。然而，有些患者即使看不見明顯靜脈凸起，仍可能出現腳腫、皮膚顏色變深（尤其足踝內側），甚至發展成慢性潰瘍的情形。

根據2022年歐洲血管學會的最新指引，是否需要接受微創靜脈手術，應以「有明顯症狀」並「經超音波證實的靜脈逆流」作為評估依據。因此，接受具有專業經驗的心臟血管外科醫師所執行的周邊靜脈超音波檢查，是判斷病因及擬定治療策略的重要一環。

「腳腫」並不一定都是靜脈曲張造成的，其他潛在原因還包括心臟衰竭、肝腎功能異常、深層靜脈血栓，或骨盆腔內靜脈受壓迫導致狹窄等。因此，當超音波檢查未見異常，或經保守治療仍未改善時，應進一步由專業醫師釐清其他可能性，以避免不必要的誤判或治療延誤。若出現持續的下肢腫脹、痠麻、皮膚變色等情況，建議及早就醫，經由詳細的評估與個別化的治療，往往可以有效改善症狀，重拾日常生活的舒適與品質。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心心臟血管外科主治醫師）

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