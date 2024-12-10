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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》東京爆蘋果病還能去？ 醫建議第一孕期先別出發

2024/12/10 21:50

醫師提醒，即使沒有蘋果病，也不建議在相對最不穩定的第一孕期出去玩，日本研究顯示，孕婦初次感染流產或死胎的機率為6％；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，即使沒有蘋果病，也不建議在相對最不穩定的第一孕期出去玩，日本研究顯示，孕婦初次感染流產或死胎的機率為6％；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本近期出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症疫情；對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，目前主要在關東地區流行：琦玉縣、東京都、神奈川縣、千葉縣。他也提醒第一孕期（懷孕12週以前）想出去玩的話先緩緩，因為可能會發生流產，死胎或胎兒畸形，且即使沒有蘋果病，也不建議在相對最不穩定的時間出去玩，若有疑問最好諮詢自己的婦產科醫師。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」與網頁發文說明，蘋果病是微小病毒B19型（Parvovirus B19）感染所造成的，曾經在全世界很普遍，日本大概每4-5年就會有一次該病毒大流行，上次是2019年，這次是11月開始患者激增。一般好發在學齡兒童，許多人在15歲之前就曾感染過了。多半人只是類似感冒很快康復，甚至是無症狀。其中有一種表現叫做傳染性紅斑（erythema infectiosum），會出疹子，好發於4-10歲的學齡孩童，成人感染時較少出現此種皮疹。

臉紅紅故稱蘋果病

林氏璧表示，少部分個案會出現蘋果臉，就是臉紅紅的，也是「蘋果病」這個俗稱的由來。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎也提到，他在兒科門診1年大概只會看到1例蘋果臉個案。

蘋果病臉紅紅的樣子；圖為示意圖。（圖擷自日本國立傳染病研究所）

蘋果病臉紅紅的樣子；圖為示意圖。（圖擷自日本國立傳染病研究所）

林氏璧說，傳染性紅斑典型病程是先有發燒、鼻水、頭痛或噁心反胃等前驅症狀，通常都很輕微。幾天後會先從臉上出現典型的紅疹在兩頰，除了蘋果臉外，英文稱之為slapped-cheek rash，就是像兩邊都被打了耳光。再過幾天，軀幹與四肢開始出現紅斑，這是典型的病程。

●蘋果病傳染方式：主要是飛沫傳染。有傳染力是發生在前面有呼吸道症狀的時候，疹子出來反而沒有傳染力了。

●蘋果病治療方式：此病毒尚無藥物，無疫苗，得了就是讓身體免疫力作用讓病人自己好。通常都會自己康復，不會留下後遺症。

蘋果病3高風險族群

●孕婦，尤其第一孕期得到感染，有時候會導致胎兒畸形。孕婦本身還好，主要是怕影響到胎兒。如果是之前沒有感染過此病毒的孕婦，可能會發生流產，死胎或胎兒畸形。之前研究顯示，日本孕婦已經有抗體的比例是20-50％。孕婦初次感染，發生狀況的比例則是：流產或死胎：6％、胎兒貧血或胎兒水腫：4％。

●慢性貧血的病人，因為病毒破壞骨髓造血細胞，病毒感染後讓貧血病情加重，嚴重時會休克甚至死亡。

●免疫功能不全者，像是愛滋感染者。（這裡指的是嚴重的免疫不全，及使用免疫抑制劑，化療，或是接受骨髓移植者）

林氏璧表示，若非上述高危險族群，就如同一般呼吸道傳染疾病多洗手，人多擁擠處少去，必要時戴口罩，也強調，這個病毒無法用酒精、乾洗手殺除，需要用肥皂洗手。

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