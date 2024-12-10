自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

日本「蘋果病」個案數創25年新高 疾管署揭國內現況

2024/12/10 12:32
日本「蘋果病」個案數創25年新高 疾管署揭國內現況

傳染性紅斑症主要特徵是患者臉頰出現出疹性紅斑。示意圖。（圖擷自日本國立傳染病研究所）

〔記者林志怡／台北報導〕日本近期出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症疫情，確診個案創25年來新高。衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，「蘋果病」主要通過飛沫傳染，個案除發燒、臉部兩側發紅外，軀幹與四肢可能有發癢的紅疹出現，只要維持良好的衛生習慣即可預防，國內也尚沒有出現「蘋果病」疫情。

疾管署指出，傳染性紅斑症主要特徵是患者臉頰出現出疹性紅斑，因此又名「蘋果病」，由微小病毒B19引起、通過飛沫傳染，以孩童個案較為常見。

曾淑慧進一步說明，患者通常會先出現上呼吸道症狀，如發燒、流鼻水等類感冒症狀，後臉部兩側面頰開始發紅、像被打了巴掌，軀幹及四肢也可能出現對稱性、會癢的紅疹。

不過，曾淑慧指出，只要保持良好的衛生習慣，如手部衛生、呼吸道禮節及戴口罩等，就可以預防蘋果病傳染，目前針對孕婦、孩童也沒有特意的防護措施，國內也尚未出現相關疫情，但也呼籲民眾避免前往流行地區旅遊，以減少感染風險。

曾淑慧也提到，微小病毒B19並不屬於法定傳染病，因此沒有強制醫院通報，而入冬後氣溫持續降低、呼吸道病毒活躍，民眾若前往人潮壅擠場所，務必落實勤洗手、戴口罩等自我保護措施。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中