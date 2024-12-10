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日本「蘋果病」個案數創25年新高 疾管署揭國內現況
〔記者林志怡／台北報導〕日本近期出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症疫情，確診個案創25年來新高。衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，「蘋果病」主要通過飛沫傳染，個案除發燒、臉部兩側發紅外，軀幹與四肢可能有發癢的紅疹出現，只要維持良好的衛生習慣即可預防，國內也尚沒有出現「蘋果病」疫情。
疾管署指出，傳染性紅斑症主要特徵是患者臉頰出現出疹性紅斑，因此又名「蘋果病」，由微小病毒B19引起、通過飛沫傳染，以孩童個案較為常見。
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曾淑慧進一步說明，患者通常會先出現上呼吸道症狀，如發燒、流鼻水等類感冒症狀，後臉部兩側面頰開始發紅、像被打了巴掌，軀幹及四肢也可能出現對稱性、會癢的紅疹。
不過，曾淑慧指出，只要保持良好的衛生習慣，如手部衛生、呼吸道禮節及戴口罩等，就可以預防蘋果病傳染，目前針對孕婦、孩童也沒有特意的防護措施，國內也尚未出現相關疫情，但也呼籲民眾避免前往流行地區旅遊，以減少感染風險。
曾淑慧也提到，微小病毒B19並不屬於法定傳染病，因此沒有強制醫院通報，而入冬後氣溫持續降低、呼吸道病毒活躍，民眾若前往人潮壅擠場所，務必落實勤洗手、戴口罩等自我保護措施。
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