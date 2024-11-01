颱風遠離防疫挑戰才要開始！ 疾管署曝「三疫情」蠢蠢欲動

康芮颱風過後恢復上班上課，機車騎士穿上雨衣通勤。（記者劉信德攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕康芮颱風逐漸遠離台灣，但真正的防疫挑戰才正要開始！衛福部疾病管制署今（1日）提醒，颱風過後「登革熱、類鼻疽和腸道傳染病」蠢蠢欲動，感染風險升高，民眾務必加強防疫措施，做好自我保護，共同預防各種傳染病擴散。

疾管署指出，風災後一週是「登革熱」防治關鍵期，目前本土登革熱疫情持續，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，南高屏民眾需特別注意天溝、後溝「二溝」，即屋簷排水槽及屋後防火巷水溝，容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

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根據疾管署統計，登革熱上週新增7例本土個案，均為登革病毒第二型且都與中和新店群聚相關。今年截至10月28日累計已有244例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計有80例，境外移入則累計233例，感染地以東南亞國家為主。提醒民眾，出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

「類鼻疽」疫情方面今年國內已累計101例本土病例，其中20例死亡，為2001年以來同期最高，而山陀兒颱風後已累計有6例，其中2例死亡。疾管署指出，颱風過後清理家園時，切勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風，並建議高風險民眾待在室內，且無論室內、外都建議佩戴口罩，避免吸入帶有病菌的塵土。

疾管署副署長羅一鈞分析，此次中南部淹水情況不多，預計颱風後類鼻疽風險不會特別嚴重，但仍須留意，而北部降雨量超過前兩次颱風，登革熱風險大增，民眾務必清理積水，防止疫情升溫。

要注意的還有「腸道傳染病」，疾管署表示，若蓄水池遭污水污染，必須先清洗消毒再蓄水，並將水煮沸後飲用，泡水或解凍過久的食物不要食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍清潔，廚具、餐具也可用煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋後消毒，再以清水沖洗乾淨。

限／停水地區應飲用煮沸開水或瓶裝水，若供水恢復但出現混濁、異色或異味，請立即通報自來水單位；限／停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

康芮颱風雖已離境，但在台灣各地都造成了不小的損害。台北市鎮江街一棵路樹遭強風連根吹倒，躺平在路中央，讓上班的車輛都得繞路而行。（記者叢昌瑾攝）

康芮颱風離境，環保清潔隊員今（1）日一早就趕忙整理滿目瘡痍的台北市容。（記者叢昌瑾攝）

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