颱風後注意！ 疾管署證實：「類鼻疽」釀1死

管署疫情中心主任郭宏偉表示，山陀兒颱風後上週再增2例類鼻疽病例。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾管署今（22日）公布上週新增2例「類鼻疽」病例，其中一名80多歲男性為山陀兒颱風後首例死亡個案。疾管署提醒，颱風過後一個月是類鼻疽的好發期，目前山陀兒颱風後已累計3例，皆位於高雄市，特別提醒慢性病患者感染後重症風險較高，如出現發燒、胸痛、咳嗽等症狀，應立即就醫診斷與治療。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，山陀兒颱風後上週再增2例類鼻疽病例，為高雄市70多歲男及80多歲男性，兩例均有慢性病史，分別於10月6日和10月7日發病，其中80歲個案於10月13日因肺炎死亡，是山陀兒颱風後首例類鼻疽死亡個案。

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疾管署防疫醫師林詠青進一步說明，類鼻疽主要透過接觸汙水或土壤中的細菌，或颱風後吸入病菌感染。疫調發現，70多歲男性個案曾在颱風後接觸汙水淤泥，目前仍在醫院接受治療；另一名80多歲男性患有多種慢性疾病，颱風期間住家附近有淹水情形，個案雖長期臥床、沒有接觸污泥或汙水，但在室內時沒有戴口罩的習慣，仍可能因此吸入病菌。

林詠青提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，重症機率較高，屬於高風險族群，常見症狀包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，應提高警覺。

疾管署統計，今年本土類鼻疽病例累計98例，其中18例死亡，為2001年以來同期最高。主要感染者年齡層集中在65歲以上（57例）和50至64歲（31例），分布縣市以高雄74例最多，其次依序為台南10例、台中4例和屏東4例；其中69例發病於凱米颱風後一個月內。

今年第20號颱風「潭美」已形成，外圍環流可能帶來豐沛雨量，疾管署發言人羅一鈞也提醒，本土登革熱上週新增3例，分別為新北中和1例、苗栗竹南1例、新北新莊1例，最新登革熱定序結果顯示，苗栗個案與新北中和新店群聚無關，而新莊個案則與新北中和屬同一起群聚，提醒民眾颱風過後除了注意類鼻疽，也應主動清除積水容器，以免登革熱疫情反彈。

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