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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

防登革熱颱風過後是挑戰 羅一鈞：不排除再現類鼻疽疫情

2024/10/01 19:17

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕新北市本土登革熱群聚案至今累計57例，疾管署副署長羅一鈞表示，目前疫情已初步獲得控制，評估不必成立前進指揮所或提高防疫層級，但坦言「颱風過後是挑戰」，且不排除再出現類鼻疽疫情，提醒民眾注意防範。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週新增51例本土登革熱，分別為16例男性、35例女性，介於10多歲至80多歲，居住於新北市新店區29例及中和區22例，9月13日至28日發病，多數出現發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、腹瀉及嘔吐等疑似症狀後就醫快篩陽性，採檢送驗後確診。

經疫情調查發現，大部分個案有中和區三介廟、興南市場或新店區天山公園等疫情風險區活動史，列入新北市群聚案；此群聚案至今累計57例，包括新店區32例、中和區24例及花蓮縣1例，其中約4成為接觸者或擴大篩檢檢出，無重症及死亡病例。

羅一鈞指出，從目前趨勢來看，先前投入的動員防治已初步控制疫情，預估本週新增病例數會遠低於上週，評估不必成立前進指揮所或提高防疫層級，但坦言颱風後1週通常是關鍵，病媒蚊指數會快速上升，群聚疫情的變化可能要等颱風走後會比較清楚。

參與新北市群聚疫情防治的台北市立大學副教授黃基森表示，當時他到風險地區進行環境總體檢發現，登山1小時可能遭5隻蚊子叮咬，若現場有1人處於登革熱病毒血症期，至少會增加5隻蚊子帶有病毒，未加以控制就恐一傳十、十傳百，加上即使立有警戒告示牌，現場碰到約20人都沒有防護，會加速擴散，且多為年長者感染併發重症風險高，因此決定快速封山。

台北市立大學副教授黃基森表示，檢視過往登革熱疫情，不少都在颱風過後大爆發。（記者林惠琴攝）

台北市立大學副教授黃基森表示，檢視過往登革熱疫情，不少都在颱風過後大爆發。（記者林惠琴攝）

黃基森也提到，檢視過往登革熱疫情，不少都在颱風過後大爆發，像是高雄市曾出現1.5萬例、台南市出現4.3萬例。雖然北部沒有埃及斑蚊，但也不可輕忽白線斑蚊的影響，家中有積水容器，可能就會引蚊前來，且其習性是「一次吸血吸到飽」，提醒要清理容器，且裝設紗窗紗門。

上一次凱米颱風過後，國內發生一波類鼻疽疫情，疾管署統計7月24日至9月29日共有80例類鼻疽，其中13例死亡，以高雄市、台南市、屏東縣、台中市等為多，以高雄市61例最多。在這80例個案中，69例是颱風過後1個月內發生。

羅一鈞認為，這次山陀兒颱風可能繞過中央山脈從南部登陸且滯留，預期為南高屏地區帶來長時間豪雨，確實可能再度引起類鼻疽疫情。

在腸病毒疫情方面，上週門急診1萬7840人次，較前一週上升7.8%，羅一鈞指出，受到颱風影響，本週停班停課效應會使呼吸道相關疫情下降，預估10月上旬或中旬出現反轉，但仍要到11月中旬才會脫離流行期。

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