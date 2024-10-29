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注意！高雄「類鼻疽」增1死 康芮颱風後也要警覺

2024/10/29 15:39

類鼻疽白克氏菌。（翻攝自疾管署網站）

類鼻疽白克氏菌。（翻攝自疾管署網站）

〔記者邱芷柔／台北報導〕除了持續關注颱風動向，也要留意颱風過後可能引發的「類鼻疽」與「登革熱」疫情！衛福部疾管署今（29日）公布上週高雄市再增3例類鼻疽病例，患者均有慢性病，其中一例為60多歲，確診當日即因肺炎併發敗血性休克病逝，為山陀兒颱風後的第二例死亡。此外，上週新增7例本土登革熱，研判均與中和新店群聚相關，務必注意在颱風後清除積水容器，避免登革熱疫情再升溫。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上週國內新增3例類鼻疽個案，均為高雄市的患者，年齡分別為70多歲女性、40多歲男性及60多歲男性，三人均有糖尿病、慢性腎病等慢性病史。其中60多歲男性有心血管疾病和慢性腎病等多重慢性病，10月22日因呼吸困難就醫，急診時心跳停止，診斷為肺炎合併敗血性休克當日即不治，疫調顯示，個案無接觸汙水或汙泥，且颱風期間住家附近無淹水，推測為吸入性感染。

疾管署統計，今年國內已累計101例本土類鼻疽確定病例，其中20例死亡，為2001年以來同期最高，分布縣市則以高雄77例、台南10例、台中4例、屏東4例為多；其中山陀兒颱風後累計6例，其中2例死亡，均為高雄市個案。

此外登革熱上週再新增7例本土個案，包括新北中和4例、永和1例、彰化溪州1例、台北中正1例，均為登革病毒第二型。疾管署發言人羅一鈞指出，研判7例均與中和新店群聚相關，彰化個案有新北中和地區活動史，而台北個案雖然病毒序列與中和群聚相同，但感染源仍待釐清。

羅一鈞指出，目前中和新店群聚個案累積已有77例，包括新店37例、中和33例、新莊1例、永和1例、花蓮1例、台北3例、彰化1例，尚無重症或死亡個案。由於疫情影響縣市及行政區均增加，且康芮颱風襲台將帶來各地降雨，病媒蚊孳生恐造成疫情持續甚至擴大，民眾務必主動清除積水容器，避免登革熱疫情在颱風後升溫

疾管署統計，今年截至10月28日累計已有244例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計80例，病例分布新北市72例、台北市3例、高雄市2例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例。另今年累計233例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓31例及泰國28例。

疾管署副署長羅一鈞指出，上週高雄市再增3例類鼻疽病例，患者均有慢性病，其中一例確診當日即因肺炎併發敗血性休克病逝，為山陀兒颱風後的第二例死亡；此外上週新增7例本土登革熱，研判均與中和新店群聚相關。 （記者邱芷柔攝）

疾管署副署長羅一鈞指出，上週高雄市再增3例類鼻疽病例，患者均有慢性病，其中一例確診當日即因肺炎併發敗血性休克病逝，為山陀兒颱風後的第二例死亡；此外上週新增7例本土登革熱，研判均與中和新店群聚相關。 （記者邱芷柔攝）

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