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感染馬堡病毒恐「七孔流血」 國內新冠藥物可救急儲備

2024/10/08 17:46

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明盧安達共和國馬堡病毒出血熱疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明盧安達共和國馬堡病毒出血熱疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕非洲盧安達共和國9月27日通報出現首例馬堡病毒出血熱（Marburg Virus Disease）後，病例快速上升，我國衛福部疾管署昨（7日）已將當地「馬堡病毒出血熱」的旅遊疫情建議等級提升至第一級「注意」（Watch）。此外，疾管署副署長羅一鈞表示，治療新冠的「瑞德西韋」可作為用藥，國內萬一出現個案，現有8.2萬劑可用。

疾管署副署長羅一鈞指出，馬堡病毒出血熱在國內從未出現確診個案，在東非與西非局部流行的個案，通常出現發燒後1週，身體會自發性出血，包含鼻腔、牙齦、胃腸道等，就像是俗稱的「七孔流血」一樣。

羅一鈞說明，目前以支持性療法為主，目前尚無疫苗及核准治療用藥，但新冠抗病毒藥物「瑞德西韋」在動物試驗顯示可降低動物死亡率，去年曾在赤道幾內亞疫情用於恩慈療法，惟尚待人體試驗確認有無療效；目前盧安達已給予瑞德西韋緊急使用授權（EUA）用於此次疫情，我國瑞德西韋儲備量約為8.2萬劑。

盧安達共和國截至10月7日累計確診56例，其中12例死亡，致死率為21.4%，已匡列超過400名接觸者。為提醒國人注意國際旅遊風險，疾管署昨提升盧安達「馬堡病毒出血熱」的旅遊疫情建議等級至第一級「注意」（Watch），提醒注意、遵守當地的一般預防措施，如需前往要避免接觸或食用野生動物及接觸醫院病人。

疾管署說明，馬堡病毒出血熱為馬堡病毒（Marburg viruses）感染所引起的嚴重急性傳染病，透過直接接觸受感染的果蝠或非洲綠猴及其污染的環境，或是被感染者或其屍體的血液或體液而感染，初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛、肌肉痠痛與倦怠，發病後3天可能會出現嚴重的水狀腹瀉、腹痛與痙攣、噁心及嘔吐，許多個案發病後7天內腸胃道、牙齦及鼻腔等嚴重自發性出血，死亡個案多於發病後8至9天，因嚴重失血及休克而死亡，致死率約在24%至88%不等。

馬堡病毒出血熱的傳染方式及症狀一覽表。（疾管署提供）

馬堡病毒出血熱的傳染方式及症狀一覽表。（疾管署提供）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據世界衛生組織（WHO）公布資訊，多數病患為某2家醫療機構的醫療人員，並已匡列接觸者並進行追蹤。另目前疫情尚未有明確地理擴散趨勢，該國已著手加強各省分檢驗量能，並與研究機構合作進行疫苗試驗；WHO表示，鑑於此疾病初期症狀不易鑑別，且爆發醫院感染，又已有病患及接觸者進入首都、邊境縣市或進行國際旅遊，評估該國國內傳播風險為非常高，區域傳播風險亦為高，全球傳播風險則仍低。

馬堡病毒出血熱的治療及預防方法一覽表。（疾管署提供）

馬堡病毒出血熱的治療及預防方法一覽表。（疾管署提供）

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