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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

山陀兒颱風走後首例類鼻疽 高雄6旬男曾接觸污水

2024/10/15 14:46

疾管署副署長羅一鈞指出，颱風後1個月為類鼻疽好發期。（疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞指出，颱風後1個月為類鼻疽好發期。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（15日）公布山陀兒颱風過後首例本土類鼻疽病例，為高雄市60多歲男性，仍住院治療中，呼籲颱風後1個月為類鼻疽好發期，尤其慢性病患重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀儘速就醫診斷與治療。今年累計96例本土類鼻疽為2001年以來同期最高。

該名個案有高血壓及氣喘病史，具污水、污泥暴露史，10月6日開始出現發燒、呼吸困難、四肢無力，8日至醫院急診診斷肺炎住院，11日血液培養類鼻疽陽性確診，目前於一般病房住院治療中。

疾管署副署長羅一鈞指出，颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面，更易傳播，且常為吸入性感染，於颱風後1個月內確診個案增加，尤其糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀儘速就醫診斷與治療。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年國內累計96例本土類鼻疽，為2001年以來同期最高，其中17例死亡。（疾管署提供）

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年國內累計96例本土類鼻疽，為2001年以來同期最高，其中17例死亡。（疾管署提供）

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年國內累計96例本土類鼻疽，為2001年以來同期最高，其中17例死亡。分布縣市以高雄市72例、台南市10例、台中市4例和屏東縣4例為多，以65歲以上55例和50至64歲31例為主要年齡層。

根據疾管署資料，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見病徵則包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

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