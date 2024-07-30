疾管署示警：颱風過後「3類疾病」恐增加 未來兩週是關鍵

衛福部長邱泰源親自召開記者會，提醒民眾應落實「裝備齊全、清除孳生源、注意飲食」防疫三步驟。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕凱米颱風帶來致災性雨勢，造成中南部多處積水與淹水，「登革熱、鉤端螺旋體病、類鼻疽」等傳染病風險大增，衛福部疾病管制署今（30日）發出醫界通函，呼籲醫療院所提高相關疑似症狀警覺，衛福部長邱泰源也親自召開記者會，提醒未來兩週是關鍵期，民眾應落實「裝備齊全、清除孳生源、注意飲食」防疫三步驟。

因應災情衛福部已調撥超過3.4萬瓶漂白水及1萬1992瓶酚類消毒劑。疾管署署長莊人祥表示，颱風過後常出現傳染病高峰，2015年蘇迪勒颱風及去年的卡努颱風後都有登革熱病例激增情形，雖然今年6月初後沒有本土登革熱病例，但仍需防範疫情擴散。

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莊人祥提到，自2005年起每年颱風過後「類鼻疽」病例都會增加，2009年莫拉克颱風後「鉤端螺旋體病」也出現病例暴增，此次凱米颱風與莫拉克風災相似，當年屏東萬丹就發生114例鉤端螺旋體病確診、1人死亡，主要原因是大雨淹沒養豬場，民眾災後清理家園時不慎受傷，接觸污水後感染。

疾管署副署長羅一鈞提醒，鉤端螺旋體病潛伏期約30天、類鼻疽約21天，這兩週是控制疫情的關鍵期，未來一個月也將加強監測，呼籲民眾加強防疫措施。

邱泰源提醒，清理環境時應穿雨鞋、防水長靴、手套及口罩，避免被生鏽器物刺傷或割傷，以預防鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病；同時要落實清除孳生源預防登革熱，注意飲食衛生與環境消毒；污水入侵地區要徹底清潔消毒，飲用水需煮沸或飲用瓶裝水，泡水或解凍過久的食物切勿食用，居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭，廚餐具應煮沸或用漂白水消毒後再使用。

疾管署向醫界發布通函呼籲醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病。台北市醫師公會理事長洪德仁表示，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、腹瀉或黃疸等症狀，如鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風，或登革熱疑似症狀者，切勿自行用藥，應盡速就醫，就醫時請主動告知相關接觸史或受災情形、有無受傷或遭蚊子叮咬、接觸污水等，以利醫師診斷並加強檢驗。

凱米颱風帶來致災性雨勢，造成中南部多處積水與淹水，「登革熱、鉤端螺旋體病、類鼻疽」等傳染病風險大增，衛福部疾病管制署今召開記者會，提醒未來兩週是防疫關鍵期。 （記者邱芷柔攝）

凱米颱風後防疫作為。（疾管署提供）

疾管署呼籲雨後應清消環境。（疾管署提供）

疾管署說明風災後防疫三步驟。（疾管署提供）

疾管署提醒風災後留意健康狀況。（疾管署提供）

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