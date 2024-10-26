健康網》類鼻疽病例竄升 醫：做好1事以免爆發

類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境，風災、水災後如皮膚有傷口易造成感染。（資料照，記者許麗娟攝）

相關新聞請見

風災後高雄3人染類鼻疽釀1死 8旬翁不幸身亡

颱風後注意！ 疾管署證實：「類鼻疽」釀1死

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10月3日山陀兒颱風重創高雄，雖然近期已接近完全復原；然高雄有3人確診類鼻疽，其中1名8旬老翁過世。醫師表示，類鼻疽是淹水造成的疾病，而康芮颱風動向不明，醫師建議平時應認真清除淤泥，以免病例爆發。

疾管署統計，今（2024）年本土類鼻疽累計98例，其中18例死亡，主要感染者年齡層集中在65歲以上（57例）和50至64歲（31例），分布縣市以高雄74例最多，其次依序為台南10例、台中4例和屏東4例；其中69例發病於凱米颱風後一個月內。

疾管署提醒，颱風過後一個月是類鼻疽的好發期，目前山陀兒颱風後已累計3例，皆位於高雄市，特別提醒慢性病患者感染後重症風險較高，如出現發燒、胸痛、咳嗽等症狀，應立即就醫診斷與治療。

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書說明，這是淹水造成的疾病，接觸或吸入污水和淤泥特別危險。另外，類鼻疽伯克氏菌是一種存在於土壤和死水中的環境腐生菌，人可以經由割傷傷口直接進入或經被吸入，高風險對象是：糖尿病、肝病與腎病與其他慢性病患者。

同時蘇一峰表示，類鼻疽容易感染成肺炎，細菌在肺部容易化膿，死亡率一兩成，如果瀰漫性感染死亡率八成。最後蘇一峰提醒，「今年案例衝這麼高，平常淤泥真的要好好清除，才不會案件大爆發。」

山陀兒颱風風災後，高雄發生1名80多歲老翁死後確診類鼻疽，清理家園應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法