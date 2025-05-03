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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》氣喘未必喘吁吁 「4大警訊」久咳不癒最常見

2025/05/03 21:01

醫師指出，感冒引起的咳嗽通常不會持續超過2週，如果咳超過3週未改善要篩檢氣喘；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

醫師指出，感冒引起的咳嗽通常不會持續超過2週，如果咳超過3週未改善要篩檢氣喘；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕呼吸道疾病常見的氣喘，顧名思義患者應該會很「喘」？然而鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘表示未必，據統計，台灣氣喘患者最常見4大症狀，久咳不癒、反覆有感冒症狀、呼吸出現咻咻聲、胸悶或胸口緊縮感，尤其久咳不癒最常見，建議感冒咳嗽若超過2至3週最常見，應就醫篩檢氣喘。

鄭堪弘在臉書粉專「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」發文分享，氣喘的成因是來自於免疫反應所引發的「慢性」呼吸道發炎，氣喘的呼吸道發炎反應造成了「呼吸道過度反應」的現象。

他也舉實際案例，30歲公務員小華沒有其他慢性病，僅有輕微過敏性鼻炎，但在一次流感感染後，咳嗽竟持續了2、3個月仍未改善。雖然止咳藥能短暫緩解，但停藥後又復發，尤其在夜間與清晨咳得特別厲害。這樣的症狀，其實在過去感冒時也曾反覆發生，這正是氣喘的典型表現之一。

台灣氣喘患者常見4症狀

鄭堪弘提到，根據統計，台灣的氣喘患者高達80%有以下4大症狀：

1.久咳不癒（33%），感冒引起的咳嗽通常不會持續超過2週，如果咳超過3週未改善要篩檢。

2.反覆出現感冒症狀（11%）。

3.呼吸咻咻聲（20%）。

4.胸悶胸痛胸口緊（16%）。

​4個常見症狀同時存在2種以上就很有可能是氣喘。

醫師提到，胸悶、胸痛、胸口緊，也是氣喘患者常見症狀之一；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自shutterstock）

醫師提到，胸悶、胸痛、胸口緊，也是氣喘患者常見症狀之一；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自shutterstock）

氣喘vs感冒 3點分辨

鄭堪弘補充，氣喘還有3大特徵，有助與一般感冒區分：

1.症狀常在夜間及清晨發生惡化。

2.症狀及嚴重度會反覆變動，中間可能有完全無症狀的狀態。

3.症狀會因一些誘發因子如：上呼吸道病毒感染（如：感冒）、運動、過敏原暴露、氣候變化、大笑、刺激性氣體、氣味、或菸的暴露而發作。

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