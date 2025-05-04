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糞便潛血陽性 揪出「分化不良」瘜肉

2025/05/04 05:30
糞便潛血陽性 揪出「分化不良」瘜肉

▲內視鏡黏膜下切除術把瘜肉周圍的黏膜用血管收縮劑打腫，再以電燒圈套將瘜肉完整切除。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

1名70歲女性自述過去健康良好，這次因糞便潛血陽性，接受大腸鏡檢查。結果發現2公分大的扁平瘜肉，躲在乙狀結腸皺摺的角落，造成部分腸腔狹窄，由於無法完全排除惡性的可能，先做切片化驗，並安排腹部斷層掃描；病理報告顯示「管狀絨毛腺瘤併高度分化不良」，斷層掃描除了乙狀結腸瘜肉外，無遠端轉移或淋巴結侵犯。

與病人解釋後，她接受「內視鏡黏膜下切除術」，把瘜肉周圍的黏膜用血管收縮劑打腫，再以「電燒圈套」將瘜肉完整切除（如圖）；病理科分析整個瘜肉的組成，均為「管狀絨毛腺瘤併高度分化不良」，沒有混雜癌細胞，抽血驗癌胚抗原（CEA）在正常範圍。

高度分化不良 可視為癌前病變

大腸腺瘤分為「管狀」、「管狀絨毛」、與「絨毛」腺瘤，其中「絨毛」成分越高，越有可能發展為腺癌；按照「分化程度」可分低、中、或高度分化不良，分化不良程度高的瘜肉，可視為癌前病變，需於1年內安排追蹤性大腸鏡，排除復發的可能。

大於2公分、扁平狀、血管收縮素打不腫（non-lifting sign）的瘜肉，有較高的機會摻雜癌細胞，除了切除之外，得視情況使用斷層掃描，或內視鏡超音波評估有無轉移。

患者後續追蹤狀況良好，已無殘餘瘜肉組織；內視鏡技術日新月異，針對大於2公分的高度分化不良或癌性瘜肉，可考慮內視鏡黏膜下切除或剝離術，解決癌前病變，並保留原本的腸道，提供更好的生活品質。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

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