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定量檢測蛋白尿 早期警覺腎功能異常
文／王舒民
56歲的陳先生，有糖尿病及高血壓病史，卻沒有定期追蹤治療，前年尿液檢查出現1個加號陽性，去年變成3個加號，但他仍不在意；直到今年初開始下肢水腫才就醫，結果尿蛋白的定量檢查高達4600毫克。在調整飲食作息及藥物介入後，蛋白尿降至800毫克，雖然尚未達正常範圍，至少水腫緩解，他也保證日後會正常規律服藥，並定期檢測定量的蛋白尿。
蛋白尿就是尿液中出現了不正常量的蛋白質。正常情況下，腎臟的過濾系統會保留血液中的蛋白質，不讓它們流失到尿液中，因此蛋白尿通常是腎臟功能異常的警訊。不僅是慢性腎臟病的重要指標，也與心血管疾病風險高度相關，值得重視。
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與心血管疾病風險有高度相關
最常見的蛋白尿檢查方法是使用尿液檢測試紙（尿液常規），可快速篩檢蛋白尿的有無，也就是定性檢查。但若需更精確的評估，會進一步進行定量檢驗。當蛋白尿顯示「陽性」時，也許早已超出標準許多。
◎根據尿中蛋白的排出量，可分為3個等級
●A1（正常至輕微）：每日尿蛋白少於30mg，屬於正常範圍。
●A2（中度）：每日尿蛋白在30-300mg之間，常被稱為微量白蛋白尿，是早期腎損傷的警訊。
●A3（重度）：每日尿蛋白超過300mg，表示腎臟已有明顯損傷。
這樣的分類不僅有助於臨床判斷腎臟疾病的嚴重程度，也有助於預測腎功能惡化與心血管疾病的風險。
宜控制血壓血糖 減鹽減重戒菸
蛋白尿本身不一定會造成明顯症狀，卻是腎臟損傷的早期指標。持續存在的蛋白尿可能會加速腎絲球硬化，進一步導致腎功能惡化，甚至進展為末期腎病，需要透析治療。此外，蛋白尿也是心血管疾病（如心肌梗塞、中風）風險增加的獨立因子，可能與體內慢性發炎與內皮功能障礙有關。因此，早期發現並控制蛋白尿對於保護腎功能與預防心血管疾病極為重要。治療方式包括控制血壓及血糖，改善生活習慣如減鹽、控制體重與戒菸。
蛋白尿不僅是腎臟健康的警訊，更與整體心血管風險息息相關。透過定期檢查、早期發現與妥善控制，有助於延緩腎功能惡化，維持整體健康。
高風險族群如糖尿病、高血壓或家族有腎病史者，更應定期追蹤尿蛋白變化，把握早期介入的機會。
（作者為台中舒民診所院長）
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