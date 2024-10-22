風災後高雄3人染類鼻疽釀1死 8旬翁不幸身亡

山陀兒颱風風災後，高雄發生1名80多歲老翁死後確診類鼻疽，清理家園應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕10月3日山陀兒颱風重創高雄，風災後市區已逐漸復元中。然本月已傳出高雄有3人確診類鼻疽（今年累計74例），其中上週15至21日新增2例，其中1名家住旗津的80歲老翁於通報前不幸死亡。

高雄市衛生局指出，上週新增2例類鼻疽個案，其中1例於通報前已死亡，死者是旗津區80多歲男性，具多重慢性病史，無汙水、汙泥接觸史，10月7日因呼吸喘及發燒等症狀就醫並收治住院，10月13日因肺炎及自身慢性疾病不幸死亡，死後確診類鼻疽。另1個案為前鎮區70多歲男性，具有汙水、汙泥暴露史及慢性病史。

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衛生局呼籲，本週天氣預估將受到潭美颱風影響，民眾整理室內外環境時應落實防疫四要，包括「裝備要齊全」、「積水要清除」、「飲食要注意」、「有症狀要就醫」，應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史。

山陀兒重創後高雄，類鼻疽確診病例增加。（資料照，記者黃良傑攝）

類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境，風災、水災後如皮膚有傷口易造成感染。（資料照，記者許麗娟攝）

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