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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》 腎臟病第2階段 醫：治療黃金時期

2025/05/03 22:01

醫師表示，糖尿病腎臟病第2階段時，微量白蛋白尿伴正常腎功能階段被視為治療的黃金時期；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，糖尿病腎臟病第2階段時，微量白蛋白尿伴正常腎功能階段被視為治療的黃金時期；情境照。（圖取自shutterstock）

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林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎絲球過濾率並非直線向下，反而是像雲霄飛車，先上升一陣子之後，在高點回落，最後因腎元不堪負荷，惡性循環下衰退，需要由洗腎來救援。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，糖尿病腎臟病第2階段時，微量白蛋白尿伴正常腎功能階段被視為治療的黃金時期，在腎元還未完全過勞衰竭的時候，通過積極控制血糖和血壓，並使用腎臟保護藥物例如ARB與排糖藥，可以顯著減緩疾病進展，甚至在一定程度上逆轉微量白蛋白尿。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」將腎臟比作公司、腎元比作員工，腎絲球過濾率在得糖尿病的前5年，腎臟還處在過勞階段，也就是所謂的超過濾狀態，這時的腎元數量還算是足夠，換句話說就是，雖然員工數量夠（一般人是一百萬顆腎元），但每位員工的工作量已經超出1個人的負擔，在糖尿病第5年後，開始漸漸有員工不堪負荷而離職，目前的看法是離職一半以上，也就是當腎元數量下降至50萬以下時，腎絲球過濾率就會高點回落。

林軒任強調，「5年」並非絕對，而是要看血糖控制得好不好，如果血糖控制得當，甚至有些患者永遠都不會進入到下一期；若血糖控制的超差，有些人或許前2年腎絲球過濾率就高點回落，簡單點說就是，員工（腎元）的負擔越多，他們離職的速度越快，總產值（腎絲球過濾率）從高點回落的時間也更早。

5-15年 高點回落 微量蛋白尿

林軒任說明，微量白蛋白尿是指尿液中白蛋白排泄量為30-300mg/day，在糖尿病前5年腎元在負擔過重的情況下，腎臟的結構性改變開始顯現，包括腎小球基底膜增厚以及足細胞損傷，基底膜跟足細胞可以理解成腎元的濾網，因血糖過高會破壞這些濾網，雖然破掉的濾網會受到修復，但是修復完的濾網往往比較脆弱，較容易再次出現漏洞，白蛋白也從這些小孔洞掉到尿中，形成蛋白尿。

隨著新一代的腎臟藥物（排糖藥）出現，有些人的蛋白尿在治療後可以恢復至正常值，因此糖尿病腎臟病第2階段被視為治療黃金時期；圖為示意圖。（圖取自freepik）

隨著新一代的腎臟藥物（排糖藥）出現，有些人的蛋白尿在治療後可以恢復至正常值，因此糖尿病腎臟病第2階段被視為治療黃金時期；圖為示意圖。（圖取自freepik）

林軒任指出，以往出現蛋白尿，代表腎臟已經回不去了，代表濾網破壞的程度已經遠遠超過修復的能力，老一輩腎臟科老師有「一日蛋白尿終生蛋白尿」的說法，不過隨著著新一代的腎臟藥物（排糖藥）出現，發現有些人的蛋白尿在治療後是可以恢復至正常值，因此糖尿病腎臟病第二階段被視為治療黃金時期。

15-25年 腎絲球過濾率急遽下降 大量蛋白尿

林軒任說，到了第3階段，腎絲球過濾率無可避免下降，並不是一條斜斜的直線，而是像跳水一樣，直接快速下降。因為剩下的50萬顆腎元不堪負荷，以公司舉例，原本員工100人，走了50人，剩下50人努力做事，1個人做2份事情還可以維持100人的產量，但現在只剩下10個人，即使努力做事做4份工作，這時候總產量也只剩下40（腎絲球過濾率40），惡性循環下，剩下的員工也只會更加操勞，直到公司倒閉由外來公司接手，也就是以洗腎來代替。

林軒任表示，第3階段時，糖尿病控制已經不是最大重點，而是減少殘餘的腎元負擔，例如低蛋白飲食，酮酸氨基酸，甚至如果出現尿毒症候群或水腫太嚴重，應該要考慮透析。

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