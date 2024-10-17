北部苗栗也爆登革熱 30多歲男潛伏期曾至彰化、竹市

疾管署副署長羅一鈞表示，苗栗登革熱個案的病毒，與新北群聚案不同。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕北部登革熱蠢蠢欲動，繼新北群聚案後，衛福部疾管署今（17日）公布今（2024）年苗栗縣首例本土登革熱，為居住竹南鎮30多歲男性，感染登革熱第一型病毒，與新北新店中和本土登革熱群聚的第二型病毒不同，因此初步研判兩者無關；個案於潛伏期間曾至彰化縣、新竹市活動，相關縣市已展開防治工作。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案10月7日起出現發燒、肌肉痠痛、背痛、腹瀉、紅疹等症狀而就醫，經通報及採檢送驗後於10月16日確診感染登革熱第一型病毒，目前於住家防蚊隔離中，密切接觸者皆尚無症狀。

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羅一鈞表示，個案潛伏期間並無國外旅遊史及本土疫情風險區活動史，主要活動地點為居住地及工作地，研判為本土病例，但感染源仍待釐清。

羅一鈞說明，為防範疫情擴散，衛生單位已經針對確診個案竹南鎮居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，並針對個案及接觸者進行衛教宣導。同時苗栗縣衛生局今日上午起於竹南鎮設立社區篩檢站，期透過擴大篩檢，主動找出隱藏個案，以及早阻斷疫情擴散。另外，個案於潛伏期間曾至彰化縣、新竹市活動，該地衛生單位亦已展開相關防治活動。

疾管署統計，今年累計236例本土登革熱，其中入夏後累計72例，病例分布新北市66例、台北市及高雄市各2例、苗栗縣及花蓮縣各1例；今年累計227例境外移入，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓29例及泰國28例。

疾管署提醒，目前氣溫仍適合病媒蚊生長，請民眾徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，或至苗栗縣衛生局成立社區篩檢站篩檢。

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