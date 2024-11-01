清大附設桃園醫院BOT案恐胎死腹中？清大：有醫院洽談將招標

清華大學附設桃園醫院BOT案恐胎死腹中？清大：已有醫院洽談將公開再招標。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕桃園市長張善政今（1）天在市議會備詢提到，清華大學要在明（2025）年8月前找到蓋清華附設桃園醫院的合作夥伴，否則桃園市府將收回土地。對此，清華大學表示，清華附設桃園醫院BOT案原委託高雄醫學大學興建營運，但高醫大今年9月突然提出解約。清大近2個月來已與多家有意願廠商洽談，並有相當的進度，但最後會採公開招標方式，決定委託興建及營運的廠商。

清大表示，在桃園設立附屬醫院是學校全力以赴的重點發展方向。且該塊用地已變更為文大用地，且今年中已完成撥用程序，年底前可完成整地工程；另衛福部同意重劃次醫療區，預計可增加核准病床數，航空城計畫也將正式進入實質開發程序，未來公開招商條件將更為有利。

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清大強調，清大附設桃園醫院基地在桃園航空城內，位處機場捷運A16橫山站及桃園綠線G18交會站，完工後將服務桃園蘆竹、大園、觀音及新屋等醫療資源較不足區域，並以地利之便放眼國際醫療，清大不會放棄，同時也積極與多家醫院洽談中，近期將可公開招標，有信心在明年8月前完成新的BOT案。

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