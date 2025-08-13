自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「精準放療+專業照護」抗癌 緩解副作用 順利完成療程

2025/08/13 05:30
「精準放療+專業照護」抗癌 緩解副作用 順利完成療程

▲放療副作用如口腔潰瘍等，都可透過專業照護改善並隨時依個案狀況調整治療計畫；圖中患者與本文無關。（照片提供／張瑜軒）

文／張瑜軒

「精準放療+專業照護」抗癌 緩解副作用 順利完成療程

▲放射治療是對抗癌症的重要手段，透過影像導引技術（IGRT）可精準鎖定腫瘤、降低正常組織損傷，即便出現副作用，也能透過妥善照護有效緩解。（相片提供／彰化基督教醫院）

林先生罹患口腔癌，手術後接受頭頸部放療，期間出現口乾、嘴破與味覺改變等副作用，影響進食，並導致體重下降。在醫療團隊協助下，他使用藥物，並調整口腔照護與飲食，症狀逐漸改善，順利完成療程。

放射治療是對抗癌症的重要手段，過程中雖可能影響周圍正常組織，引發副作用，但多數反應可預期，經妥善照護可有效控制。隨著醫療技術進步，放療日益精準安全，治療前會進行電腦斷層定位與製作固定模具，確保放射線集中於腫瘤部位。影像導引放射治療（Image Guide Radiotherapy,IGRT）可拍攝即時影像並微調體位，降低對正常組織的傷害；療程中亦能依腫瘤變化調整計畫，提升療效與安全性。

◎放療常見副作用及照護建議

●腦部放療：可能出現疲倦、頭暈、頭痛、噁心、落髮，少數人注意力或記憶力下降。建議調整生活節奏，症狀明顯時可尋求專業協助。

●頭頸部放療：口乾、口腔潰瘍、吞嚥困難與味覺改變，影響進食與營養吸收。建議多補充水分、選擇溫和食物、使用無酒精漱口水，並採少量多餐方式減輕不適。

●胸部放療（如乳癌、肺癌）：可能出現皮膚泛紅、乾癢、色素沉著，或乾咳與胸悶。建議穿著寬鬆棉質衣物，避免摩擦與日曬，使用無香料保濕品，遠離刺激物。

●腹部與骨盆部放療：常見腸胃不適（如噁心、腹瀉、腹脹）及泌尿道症狀（如頻尿、灼熱）。宜清淡飲食、補充水分（每日1500-2000毫升）、少量多餐，留意排泄變化。

●四肢放療（如軟組織肉瘤）：可能出現皮膚反應、腫脹、肌肉緊繃或關節活動受限。建議維持適度活動與伸展，必要時搭配復健治療。

●全身性反應：常見於療程後期，包括疲倦、情緒波動、睡眠困擾或免疫力下降。建議保持規律作息並安排適度活動。

副作用多於治療第2至第3週出現，治療後數週至數月內可逐漸改善。醫護團隊可隨時協助調整照護計畫，只要及時應對，便能穩健完成療程、邁向康復。

（作者為彰化基督教醫院放射腫瘤科主治醫師）

